Reuters: Delta Airlines со следующей недели возобновит авиасообщение с Китаем

НЬЮ-ЙОРК, 16 июня. /ТАСС/. Авиакомпания Delta Airlines, входящая в число крупнейших в США, планирует со следующей недели возобновить авиасообщение с Китаем. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на представителей компании.

По их данным, Delta Airlines, получив одобрение со стороны китайских властей, намерена начиная со следующей недели осуществлять один коммерческий пассажирский рейс в неделю по направлению Сиэтл (штат Вашингтон) - Шанхай с пересадкой в Сеуле. Кроме того, по информации Reuters, с июля рейсы в Шанхай через Сеул авиакомпания будет осуществлять также из Детройта (штат Мичиган). Delta Airlines приостановила авиасообщение с Китаем 2 февраля в связи с распространением коронавируса нового типа.

Ранее, как сообщила газета The Wall Street Journal, Пекин смягчит ограничения на полеты для двух американских авиакомпаний Delta Air Lines и United Airlines, позволив каждой совершать по два коммерческих пассажирских рейса в неделю. После заявления китайских властей Минтранс США принял решение разрешить китайским компаниям осуществлять в общей сложности четыре пассажирских рейса между странами в неделю.

Как отмечает издание, в Минтранcе США по-прежнему обеспокоены тем, что американские авиакомпании не могут в полной мере осуществлять пассажирские рейсы в соответствии с двусторонним соглашением, которое регулирует авиасообщение между двумя странами. В ведомстве готовы вновь вернуться к ограничениям, если китайские власти впоследствии не восстановят количество рейсов, которое американские перевозчики осуществляли в начале года.

"По мере того, как китайское правительство позволяет [осуществлять] больше рейсов американским авиаперевозчикам, мы будем отвечать взаимностью", - указали в ведомстве.