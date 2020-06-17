Часть институтов развития СКФО могут упразднить с продажей госдоли в отдельных проектах

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Средства, высвобожденные от ликвидации части институтов развития Северного Кавказа, направят на развитие макрорегиона. При этом доля государства в ряде реализованных ими проектов может быть продана, сообщил вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, который в новом составе кабмина также получил полномочия по развитию Северного Кавказа.

В среду Минэкономразвития России предложило реорганизовать институты развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), присоединив Корпорацию развития Северного Кавказа (КРСК) к акционерному обществу "Курорты Северного Кавказа" (КСК).

"Значительная их часть (институтов развития СКФО - прим. ТАСС) будет ликвидирована. Высвободившиеся средства будут направлены на развитие макрорегиона. Мы проанализируем все уже реализованные проекты. Думаю, нам придется принять решение о продаже доли РФ в ряде из них", - приводят слова вице-премьера на совещании о развитии округа.

Трутнев сообщил, что будут приниматься меры для того, чтобы достроить объекты, в которые уже вложены бюджетные средства. При этом будут изменены механизмы принятия инвестиционных решений. "Новые решения о предоставлении бюджетных инвестиций будут приниматься при наличии реально существующего частного инвестора. Никакие изменения, затрагивающие экономику регионов Северного Кавказа, не будут приниматься без детального обсуждения с главами регионов", - обратил внимание вице-премьер.

Указами президента РФ 21 января утверждена структура российского правительства и его новый состав. Министерство РФ по делам Северного Кавказа было упразднено, его правопреемником было назначено Минэкономразвития. Минкавказ будет окончательно ликвидирован до 30 июня 2020 года.

В новом составе кабмина Юрий Трутнев сохранил пост вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО. Он продолжил курировать развитие Дальнего Востока и Арктики, но при этом также получил полномочия по развитию Северного Кавказа, приоритетных территорий России, свободных и особых экономических зон, территорий опережающего социально-экономического развития.