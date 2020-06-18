ФАС планирует отслеживать и блокировать "убийственные" поглощения стартапов

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) планирует отслеживать и блокировать поглощения стартапов, которые проводятся с целью прекращения их деятельности, заявил замглавы ФАС России Андрей Цыганов, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

"Недопущение повышения концентрации рынков и стимулирование их инновационного развития через отслеживание и блокирование "убийственных" поглощений, а также выставление эффективных требований и условий является важнейшей задачей любого конкурентного ведомства", - отметил Цыганов по итогам двухдневной сессии Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по конгломератным эффектам слияний и стартапам.

Он уточнил, что к настоящему моменту подготовлен комплексный проект поправок в российское антимонопольное законодательство - "пятый антимонопольный пакет". "Он в значительной мере посвящен внедрению в антимонопольное законодательство инструментов и механизмов тонкого и эффективного регулирования высокотехнологичных цифровых рынков", - добавили в ФАС.

В ходе сессии ОЭСР участники обратили внимание на роль стартапов в изменении архитектуры рынков. По их мнению, стартапы предлагают инновационные разработки и могут в краткосрочной перспективе менять конъюнктуру рынков, что является серьезным вызовом для крупных игроков.

"Одно из решений проблемы для крупного бизнеса - поглощение стартапов с целью прекращения их деятельности или встраивания новых компаний в свои цепочки добавленной стоимости. Подобные практики чаще всего наблюдаются в таких секторах экономики, как информационные технологии, фармацевтика, биоинженерия и агротехнологии", - отмечают в ФАС.

По словам участников встречи, история большинства современных крупнейших компаний в этих сферах представляет собой непрерывный процесс поглощений менее крупных участников рынка. "Антиконкурентная природа подобных сделок очевидна: они тормозят инновационное развитие отраслей, усиливают позиции доминирующих компаний, увеличивают экономическую концентрацию на соответствующем рынке и затрудняют вход новых независимых игроков, в том числе на смежные рынки", - считают в антимонопольном ведомстве.

Совершенствование правовых норм

При этом такие сделки часто не попадают в поле зрения антимонопольных органов, так как не соответствуют пороговым критериям осуществления государственного контроля за экономической концентрацией. В ФАС указывают, что необходимо изменять подходы к рассмотрению подобных сделок с точки зрения совершенствования правовых норм и правоприменения.

"Как представители конкурентных ведомств, так и эксперты подчеркивали особую роль и значительную сложность экономического анализа подобных сделок, необходимость взвешенного подхода к решениям, который позволит избежать "замораживания" инвестиционной активности и процессов инноваций", - отмечают в ведомстве.

Цыганов подчеркнул, что принятие "пятого антимонопольного пакета" позволит усовершенствовать правоприменительную практику и анализ при осуществлении контроля за экономической концентрацией, в том числе в сделках по поглощению стартапов крупными корпорациями.