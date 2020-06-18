Эксперты: монетизация Telegram может стать следующим шагом после разблокировки в России

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Разблокировка Telegram в России может позволить ее основателю Павлу Дурову воспользоваться этим, чтобы начать развивать модель монетизации сервиса. Такое мнение ТАСС высказали эксперты.

По словам главного аналитика Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карена Казаряна, когда Telegram был заблокирован, это вызывало некоторые сложности с упоминанием мессенджера в официальных документах, в том числе в тендерах и закупках. Кроме того, Telegram перестали использовать государственные структуры и чиновники. "Поэтому теперь коммерческая сторона ведения Telegram-каналов, вероятно, получит дополнительный импульс", - считает он.

Вместе с тем, несмотря на блокировку сервиса, его аудитория в России все равно оставалась лояльной, отмечает со своей стороны руководитель Content Review Сергей Половников. Эксперт напоминает о том, что Дурову не удалось запустить собственный блокчейн-проект TON, в связи с чем основателю Telegram теперь нужно искать другие пути для поиска прибыли.

"Сейчас Telegram находится в поиске возможностей монетизировать мессенджер. И теперь, скорее всего, площадкой для обкатки станет Россия. Здесь одна из самых больших платежеспособных аудиторий", - уверен эксперт.

В теории такой сценарий возможен, соглашается глава TelecomDaily Денис Кусков, однако для этого потребуется одобрение регуляторов. Но в целом, действительно, подтверждает эксперт, можно говорить о том, что аудитория сервиса в России осталась лояльной, несмотря на блокировки. "Не думаю, что разблокировка придаст второе дыхание для серьезного увеличения аудитории, но она может быть хорошо обыграна Дуровым в плане продвижения. Если подцепить эту ситуацию, то это может привести к всплеску аудитории мессенджера в России", - полагает эксперт.

"Благоприятные информационный фон и рост упоминаемости мессенджера всегда приводят к увеличению его аудитории", - убежден также Казарян из РАЭК.

18 июня Роскомнадзор объявил о разблокировке Telegram по согласованию с Генпрокуратурой РФ. Ведомство также сообщило о готовности взаимодействовать со всеми интернет-компаниями, работающими на территории страны, "для оперативного пресечения распространения террористической и экстремистской информации, детской порнографии, пропаганды суицида и наркотиков".