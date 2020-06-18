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Проблемы Telegram в России

Эксперты: монетизация Telegram может стать следующим шагом после разблокировки в России

По мнению аналитиков, в РФ одна из самых платежеспособных и лояльных аудиторий для мессенджера

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Разблокировка Telegram в России может позволить ее основателю Павлу Дурову воспользоваться этим, чтобы начать развивать модель монетизации сервиса. Такое мнение ТАСС высказали эксперты.

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История блокировки Telegram в России

По словам главного аналитика Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карена Казаряна, когда Telegram был заблокирован, это вызывало некоторые сложности с упоминанием мессенджера в официальных документах, в том числе в тендерах и закупках. Кроме того, Telegram перестали использовать государственные структуры и чиновники. "Поэтому теперь коммерческая сторона ведения Telegram-каналов, вероятно, получит дополнительный импульс", - считает он.

Вместе с тем, несмотря на блокировку сервиса, его аудитория в России все равно оставалась лояльной, отмечает со своей стороны руководитель Content Review Сергей Половников. Эксперт напоминает о том, что Дурову не удалось запустить собственный блокчейн-проект TON, в связи с чем основателю Telegram теперь нужно искать другие пути для поиска прибыли.

"Сейчас Telegram находится в поиске возможностей монетизировать мессенджер. И теперь, скорее всего, площадкой для обкатки станет Россия. Здесь одна из самых больших платежеспособных аудиторий", - уверен эксперт.

В теории такой сценарий возможен, соглашается глава TelecomDaily Денис Кусков, однако для этого потребуется одобрение регуляторов. Но в целом, действительно, подтверждает эксперт, можно говорить о том, что аудитория сервиса в России осталась лояльной, несмотря на блокировки. "Не думаю, что разблокировка придаст второе дыхание для серьезного увеличения аудитории, но она может быть хорошо обыграна Дуровым в плане продвижения. Если подцепить эту ситуацию, то это может привести к всплеску аудитории мессенджера в России", - полагает эксперт.

"Благоприятные информационный фон и рост упоминаемости мессенджера всегда приводят к увеличению его аудитории", - убежден также Казарян из РАЭК.

18 июня Роскомнадзор объявил о разблокировке Telegram по согласованию с Генпрокуратурой РФ. Ведомство также сообщило о готовности взаимодействовать со всеми интернет-компаниями, работающими на территории страны, "для оперативного пресечения распространения террористической и экстремистской информации, детской порнографии, пропаганды суицида и наркотиков".

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