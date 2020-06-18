История блокировки Telegram в России

ТАСС-ДОСЬЕ. 18 июня 2020 года Роскомнадзор сообщил, что по согласованию с Генеральной прокуратурой снимает требование о блокировке Telegram на территории России. Доступ к мессенджеру ограничивался более двух лет - с 16 апреля 2018 года. ТАСС подготовил материал об истории блокировки мессенджера.

Мессенджер и его история

Telegram - бесплатная система мгновенного обмена сообщениями, работающая на большинстве мобильных и стационарных операционных систем через интернет. Позволяет обмениваться текстами, изображениями, аудио-, видео- и прочими видами файлов, вести онлайн-конференции и вещание в виде тематических каналов, совершать аудио- и видеозвонки. Поддерживает так называемые секретные чаты - передачу зашифрованной информации между отправителем и получателем напрямую, минуя серверы-посредники.

Telegram был создан основателем популярной в России социальной сети "ВКонтакте" Павлом Дуровым и его братом Николаем. Первая версия мессенджера была выпущена 14 августа 2013 года.

В отличие от "ВКонтакте", которая первоначально создавалась только для российского рынка, Павел Дуров нацеливал Telegram на международную аудиторию.

В сентябре 2015 года Telegram запустил функцию "публичных каналов": они позволяют рассылать (в том числе анонимно) информацию неограниченному числу подписчиков. Отсутствие этого механизма у конкурирующих приложений привело к тому, что именно в Telegram начали появляться популярные анонимные новостные, политические и др. каналы, которые фактически представляют собой альтернативные СМИ.

По данным Telegram на апрель 2020 года, им активно пользуются около 400 млн человек. Из них около 30 млн - в России. Согласно оценке аналитической компании Mediascope, Telegram является третьим по популярности мессенджером в России с долей 16,8%, уступая WhatsApp и Viber.

В настоящее время Telegram полностью заблокирован только в КНР. Частично блокировка осуществляется также в Иране и Индии.

Предыстория блокировки в России

В 2016 году в России были приняты два закона, получившие неофициальное название "пакет Яровой". Одно из положений "пакета Яровой" касается регулирования в России работы мессенджеров, которые с 20 июля 2016 года обязаны регистрироваться в реестре распространителей информации Роскомнадзора. За неисполнение этого требования работа таких сервисов в России может быть заблокирована. Также мессенджеры должны идентифицировать своих пользователей (с 2016 года), передавать ФСБ ключи шифрования и хранить сообщения пользователей на территории России (с 2018 года). Еще до принятия "пакета Яровой" основатель Telegram Павел Дуров объявил, что не будет выполнять требования этих законов. По его словам, "Telegram не выдает данные или ключи шифрования третьим лицам, включая правительства... Законы, принимаемые в отдельных странах, не повлияют на эту политику".

23 июня 2017 года глава Роскомнадзора Александр Жаров лично обратился к Павлу Дурову с просьбой предоставить данные о компании, управляющей мессенджером, для внесения в реестр распространения информации. Это было необходимо для продолжения работы мессенджера в России. Жаров уточнил, что если Telegram не предоставит требуемые данные в установленный срок, он может быть заблокирован в РФ. При этом в Роскомнадзоре ранее указывали, что не заинтересованы в прекращении работы мессенджера в РФ. 28 июня Дуров согласился внести Telegram в реестр Роскомнадзора - запись об этом появилась в реестре в тот же день.

Дело о непредоставлении ключей шифрования

27 сентября 2017 года Павел Дуров сообщил, что Telegram получил уведомление от Федеральной службы безопасности (ФСБ) России о запросе ключей шифрования для доступа к переписке пользователей.

Впоследствии выяснилось, что данный запрос касался террористического акта в метрополитене Петербурга, произошедшего 3 апреля 2017 года (тогда погибли 15 человек). Telegram обязан был предоставить ключи шифрования согласно федеральному закону от "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27 июля 2006 года.

Telegram по запросу спецслужбы ключи не предоставил. 31 августа 2017 года ФСБ отправила руководству мессенджера уведомление о составлении протокола об административном нарушении (часть 2.1 статьи 13.31 Кодекса об административных правонарушениях, КоАП РФ).

16 октября 2017 года мировой судебный участок №383 Мещанского района Москвы признал Telegram виновным в совершении административного правонарушения и оштрафовал компанию на 800 тыс. рублей за отказ предоставить ФСБ ключи для декодирования переписки пользователей. 12 декабря 2017 года Мещанский суд отклонил апелляцию Telegram на решение мирового судьи. В мае 2018 года 36 пользователей Telegram обратились в Мосгорсуд с коллективной апелляционной жалобой на решение Мещанского суда. Истцы заявили, что требование ФСБ о предоставлении ключей шифрования нарушает их права. 2 ноября 2018 года Мосгорсуд эту жалобу отклонил.

Ответный иск Telegram к ФСБ

В декабре 2017 года юристы Telegram обратились в Верховный суд России с иском о признании недействующим приказа ФСБ от 16 июля 2016 года, который устанавливает процедуру предоставления ведомству ключей для декодирования сообщений пользователей. По мнению руководства компании, спецслужба не имела полномочий принимать данный приказ, поскольку он, в частности, противоречит требованию закона о необходимости судебного решения для доступа к переписке граждан. 20 марта 2018 года Верховный суд России иск отклонил и дал Telegram 15 дней на передачу ключей ФСБ. В тот же день Роскомнадзор уведомил компанию о нарушении закона "Об информации…".

8 мая юристы Telegram подали жалобу в апелляционную коллегию Верховного суда РФ. 9 августа 2018 года она была оставлена без удовлетворения.

Иск Роскомнадзора о блокировке

2 апреля 2018 года представляющий интересы Telegram юрист Павел Чиков сообщил ТАСС, что мессенджер направил в Роскомнадзор уведомление о технической невозможности предоставления ФСБ ключей дешифрования сообщений. Юрист отметил, что компания Telegram вообще никак не контролирует сообщения, передаваемые через секретные чаты, поскольку в их передаче не задействованы ее сервера. 6 апреля 2018 года, после истечения срока, предоставленного владельцам мессенджера, Роскомнадзор подал иск в Таганский суд Москвы о блокировке Telegram за непредоставление в установленный срок ответа по запросу ФСБ о ключах для дешифровки сообщений пользователей. 13 апреля 2018 года Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера. Согласно опубликованному в конце мая мотивировочному решению суда, Telegram был обязан предусмотреть техническую возможность предоставления ФСБ ключей шифрования. 11 мая 2018 года юристы мессенджера подали в Мосгорсуд апелляционную жалобу на решение Таганского суда. Она была отклонена 14 июня.

Блокировка, последствия

16 апреля 2018 года операторы связи приступили к процедуре блокировки. Telegram пытался ее обойти, постоянно меняя IP-адреса для доступа к сервису.

Также с 16 апреля Роскомнадзор начал блокировку несколько миллионов IP-адресов подсетей Amazon, Microsoft и Google, которые Telegram использовал для работы мессенджера. После этого стала появляться информация о серьезных перебоях в работе на территории РФ целого ряда сторонних интернет-ресурсов и сервисов, также задействующих сетевую инфраструктуру Amazon и Google. Блокировка с основной их части была снята в июне 2018 года, а затем в январе 2019 и феврале 2020 года. По данным ресурсов, занимающихся мониторингом эффективности блокировки Telegram, по состоянию на март 2020 года всего из-за мессенджера оставалось заблокировано около 900 тыс. IP-адресов.

Заявления о необходимости разблокировки

Несмотря на блокировку Telegram, он продолжал работать у большинства российских пользователей как с помощью различных способов обхода блокировок, так и без них. При этом в октябре 2019 года спецпредставитель президента РФ по цифровому развитию Дмитрий Песков подчеркивал, что Telegram в России "заблокирован, но не запрещен".

В апреле 2020 года депутаты Госдумы от "Справедливой России" Федот Тумусов и Дмитрий Ионин подготовили законопроект о разблокировке Telegram в связи с тем, что мессенджер используется госорганами для распространения официальной информации о коронавирусе. В частности, каналы в Telegram официально используют оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом и Минкомсвязь (для возвращения россиян из-за границы).

Основатель мессенджера Павел Дуров в своем канале 4 июня заметил, что разблокировка позволила бы 30 млн пользователей Telegram в России более комфортно использовать сервис. Кроме того, она могла бы положительно сказаться на инновационном развитии и национальной безопасности страны. Также Дуров сообщил, что Telegram активно борется с призывами к насилию и террористической угрозой.