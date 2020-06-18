Эксперты считают, что крупные рекламодатели могут прийти в Telegram

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Telegram после снятия ограничений на его работу в России может стать площадкой для рекламы крупных брендов, но многое будет зависеть от действий самого мессенджера, считают опрошенные ТАСС в четверг эксперты.

"Сейчас пойдет волна, когда будут готовы рекламироваться в Telegram большие бренды", - считает управляющий партнер консалтинговой компании Odgers Berndtson Роман Тышковский.

В беседе с ТАСС он напомнил, что крупные компании не могут размещать рекламу на ресурсах, у которых есть "те или иные проблемы с законом". "Теперь же крупные телеграм-каналы могут использоваться как еще один инструмент в рамках медиакитов, спецпроектов. Прогнозирую, что может быть всплеск внимания брендов к Telegram, наравне с TikTok, Instagram", - сказал собеседник агентства.

При этом разблокировка не повлияет на сегмент политической рекламы, сейчас широко представленный в Telegram, полагает гендиректор компании CrosDigital Ольга Сивкова. "Больше такой рекламы вряд ли станет, потому что аудитория площадки и так "перекормлена". Чуть больше рекламы, и начнется "истерика", - сказала она.

Многое зависит от мессенджера

Эксперт в области маркетинга Татьяна Игнаточкина в беседе с ТАСС усомнилась в том, что разблокировка автоматически приведет в Telegram крупные бренды.

"Сначала [площадке] нужно предпринять усилия для "обеления" работы, ввести новые форматы, которые будут понятны и удобны брендам, и только после этого могут значительно вырасти [рекламные] бюджеты", - пояснила Игнаточкина. Превратится ли платформа в полноценную рекламную площадку, будет зависеть от развития ее функциональности, которое в последнее время затормозилось, полагает она.

Эксперт напомнила, что сейчас размещение рекламы в Telegram строится в первую очередь на индивидуальных договоренностях с администраторами каналов. К тому же, по ее словам, реклама в мессенджерах вообще пока не пользуется популярностью у рекламодателей, особенно крупных. Вместе с тем аудитория Telegram продолжит расти, и решение о разблокировке ускорит этот процесс, но случится ли прорыв на рекламный рынок, будет зависеть от стратегии платформы в России, считает собеседница агентства.

"До тех пор пока реклама запускается с каждым каналом отдельно, это будет сильно ограничивать конкурентоспособность платформы как рекламного игрока, - отметила она. - Также сам формат рекламы - пост с картинкой от администратора группы - ограничивает рекламодателей и объем кампаний". Рекламодателям приходится выбирать каналы вручную, анализировать их репутацию и аудиторию, что очень неудобно, добавила Игнаточкина.

Реклама в Telegram не будет регулироваться, пока мессенджер сам не создаст встроенные системы монетизации, отметила Сивкова. При этом она отметила перспективы площадки. По ее словам, "рынку стоит переживать из-за одной небольшой истории: чем дольше существует Telegram, тем дороже будут его публикации".

Тышковский не исключил, что после разблокировки возрастет медиаактивность мессенджера на рынке. Скорее всего, он будет активно работать над доверием аудитории к своим каналам. "Этот вопрос - роста доверия, потенциала доверия, будет ключевым", - добавил он.

Роскомнадзор 18 июня объявил, что по согласованию с Генпрокуратурой снимает требование блокировать Telegram на территории России. Блокировка популярного мессенджера началась больше двух лет назад - в апреле 2018 года. Тем не менее сервис остался доступным для пользователей, его использовали органы государственной власти, особенно в последние месяцы.