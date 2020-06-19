Мобильные операторы начинают возвращать Telegram в пакеты безлимитных тарифов

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Российские мобильные операторы планируют вернуть Telegram в тарифные пакеты, которые позволяют абонентам не платить за использование мессенджеров. Об этом ТАСС рассказали представители компаний.

Ранее в пятницу виртуальный (MVNO) мобильный оператор "Тинькофф мобайл" сообщил о том, что вернул Telegram в пакет безлимитных мессенджеров после разблокировки сервиса в России. Тарифный план подразумевает, помимо Telegram, отсутствие тарификации для мессенджеров WhatsApp, Viber, Facebook Messenger, iMessage, TamTam, imo.im.

О планах возвращения Telegram сообщили и в операторах Yota, "Билайн" и "Мегафон" - компании также планируют включить сервис в тарифные пакеты, которые подразумевают безлимитное использование мессенджеров.

Telegram постепенно возвращается не только в тарифные планы операторов, но в их публичную деятельность. После разблокировки мессенджера свои телеграм-каналы возродили операторы МТС и Tele2, "Билайн" же вернулся в сервис чуть раньше - в апреле.

Разблокировка Telegram также привела к тому, что сервисом стали пользоваться чаще, что стало видно уже спустя сутки. Так, в Yota отмечают рост в 33% использования мессенджера 19 июня по сравнению с днем ранее. Кроме того, Telegram вышел на второе место в топ-5 мессенджеров по размеру аудитории среди клиентов оператора, уступая лишь WhatsApp.

В "Билайне" также зафиксировали всплеск интереса в Telegram с момента заявления о его разблокировке. Так, пик интереса к Telegram у пользователей в Москве пришелся на первые часы после того, как об этом объявил Роскомнадзор (18 июня 15:00 мск). В этот же день после 22:00 мск активность пользователей Telegram в столице несколько снизилась, однако в целом сохранялась на уровне выше среднего в ночь с 18 на 19 июня, отмечает оператор.