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Пассажиры смогут использовать ж/д билеты в течение 12 месяцев при отмене поезда из-за ЧС

При отмене поезда пассажир имеет право осуществить поездку в вагоне того же типа и класса или вернуть деньги за приобретенный билет, говорится в постановлении правительства

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Пассажиры смогут вернуть стоимость железнодорожных билетов на отмененные на фоне введения режима чрезвычайной ситуации поезда или использовать проездные документы в течение 12 месяцев. Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Документом утверждено положение об особенностях исполнения договора перевозки пассажира железнодорожным транспортом при угрозе возникновения и (или) возникновения отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории РФ либо на ее части.

При отмене поезда в указанных случаях пассажир имеет право осуществить поездку в вагоне того же типа и класса не позднее 12 месяцев с момента снятия режима чрезвычайной ситуации или вернуть деньги за приобретенный билет.

В постановлении отмечается, что компания-перевозчик должна разместить информацию об отмене поезда и инструкцию для пассажиров в интернете.

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