Глава ТПП считает востребованным механизмом регистрацию самозанятых с 16 лет

"Мы ведем программу "100 семейных компаний под патронатом президента ТПП" и видим, какие там есть активные молодые люди. Смею вас уверить, что некоторые люди гораздо моложе 16 лет задействованы в семейных компаниях и выполняют там определенные функции. У каждого из них есть желания, амбиции проявить себя самостоятельно, а не только в рамках семейной компании. Я думаю, что будет достаточно серьезная категория таких ребят, которые захотят себя попробовать в роли самозанятых, а там, глядишь, вырасти и до малого предприятия", - отметил Катырин.

Глава ТПП назвал инициативу президента об "омоложении" самозанятых "очень правильным ходом".

Режим самозанятых появился в стране как пилотный проект: с 1 января 2019 года он заработал в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. С начала 2020 года этот режим доступен в 23 российских регионах, а с 1 июля все российские регионы смогут вводить на своей территории этот налоговый режим. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет только 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% при работе с компаниями.