Росавиация одобрила предоставление почти 10 млрд руб. субсидий авиакомпаниям

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Росавиация одобрила предоставление 9,75 млрд рублей субсидий авиакомпаниям (из выделенных правительством 23,4 млрд рублей) на компенсацию потери пассажиропотока на фоне пандемии коронавируса, говорится в сообщении агентства.

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"С 14 мая в Росавиацию поступило 54 заявки от 40 авиакомпаний. Ряд авиакомпаний подавали заявки несколько раз, отдельно по месяцам, - отмечается в сообщении. - Принято положительное решение о предоставлении субсидий по 38 заявкам на сумму 9,75 млрд рублей. Авиакомпании получили субсидии на погашение расходов за коммерческие перевозки, выполненные с февраля по май 2020 года".

При этом Росавиация отклонила заявку "Победы", так как она не соответствует критериям.

Кроме того, три аэропорта (Шереметьево, Бегишево и аэропорт Казани) получат субсидии в сумме более 800 млн рублей.

"Всего в Росавиацию поступило 60 заявок от 52 аэропортов. Аэропорты обратились за субсидией на погашение расходов, понесенных ими во II квартале 2020 года", - добавляют в агентстве.

Общая сумма субсидий, которую предполагается выделить аэропортам, - почти 11 млрд рублей.