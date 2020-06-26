Индексы на бирже в Нью-Йорке понизились из-за опасений по поводу вспышек коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 26 июня. /ТАСС/. Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже к завершению торгов в пятницу резко понизились на сообщениях о росте числа заболеваний коронавирусом в штатах Аризона, Техас, Южная Каролина и Флорида. На настроения участников рынка, как отметила газета The Wall Street Journal, повлияло также решение властей штата Техас ввести ограничения для предотвращения распространения коронавируса.

Как следует из информации на сайте торговой площадки, к финальному звонку промышленный индекс Dow Jones понизился на 725,76 пункта (-2,82%), до отметки 25 019,84. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, упал на 74,31 пункта (-2,41%) и оказался на отметке 3 009,45. Индекс электронной биржи Nasdaq понизился на 257,50 пункта (-2,57%), до 9 759,50.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI оказалась на уровне $38,21 за баррель.

"По оценкам представителей учреждений здравоохранения, в США выявляется лишь примерно 1 из 10 случаев заражения COVID-19, - отметила газета The Wall Street Journal. - Участники рынка очень внимательно следят за данными о распространении коронавируса и именно этот фактор оказывает сейчас основное влияние на ситуацию на бирже". "Сейчас на рынок очень сильно влияют газетные заголовки", - привела газета мнение руководителя аналитического департамента компании Citadel Securities Питера Джаччи.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 2,44 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 124,7 тыс. человек, в том числе в штате Нью-Йорк - 31 338, в штате Нью-Джерси - 14 917, в штате Массачусетс - 7 962.