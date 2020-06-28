Фонд развития моногородов рассматривает для поддержки около 10 инвестпроектов из Тулуна

ИРКУТСК, 28 июня. /ТАСС/. Фонд развития моногородов РФ рассматривает для финансирования порядка десяти инвестиционных проектов от предпринимателей Тулуна (Иркутская область), пострадавшего от наводнения летом 2019 года. Об этом сообщили ТАСС в фонде.

"Фонд профинансировал два проекта в Тулуне: создание пункта шиномонтажа и расширение действующего производства по переработке дикорастущего сырья. Общая сумма выданных средств фонда - свыше 25 млн рублей. В работе еще порядка десяти инвестиционных проектов, шесть из них по новому направлению - поддержка индивидуальных предпринимателей. Среди проектов: салон красоты, кафе, банно-оздоровительный комплекс. Один из проектов от ИП - создание коворкинг-центра - находится в высокой степени готовности", - сказали в фонде.

Предприниматели могут получить от фонда беспроцентный заем в размере от 5 до 50 млн рублей на пополнение оборотного капитала. Продукт был разработан специально для Тулуна и действует при наличии в городе режима чрезвычайной ситуации федерального характера. Также в марте было решено, что поддержку фонда могут получить не только юридические лица, но и индивидуальные предприниматели. В большей степени во время паводка пострадали именно ИП.

Как сообщал ТАСС, в результате прошлогоднего паводка в Иркутской области пострадали свыше 1,5 тыс. предприятий и индивидуальных предпринимателей. По данным регионального министерства экономического развития, более 73% из них уже восстановили свою деятельность. В наиболее пострадавшем городе Тулуне была создана территория опережающего развития, для резидентов которой предусмотрены льготы и преференции. Статус резидента пока получило только ООО "Кедр" с проектом расширения предприятия по переработке дикоросов.

Летом 2019 года в Иркутской области прошли две волны паводков. Погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В восьми районах были подтоплены почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов смыты потоком воды, почти 7 тыс. строений подлежат сносу.