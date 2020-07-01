Аппарат Титова: амнистия "теневых" работников стимулирует регистрацию самозанятых

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Налоговая амнистия для россиян, намеренных выйти из теневой занятости, поможет дополнительно стимулировать их регистрироваться в качестве самозанятых. Такое мнение высказал в среду ТАСС советник уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Антон Свириденко.

С 1 июля все российские регионы смогут вводить на своей территории налоговый режим самозанятых, который ранее действовал лишь в нескольких субъектах РФ. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет только 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% при работе с компаниями.

"Что действительно ограничивает распространение режима самозанятых, так это то, что люди боятся появляться "из ниоткуда". Для налоговых органов это может быть подозрительно. Поэтому мы всегда предлагали хотя бы на какое-то время дать амнистию по всем статьям для тех, кто выходит из тени. И привязать это к получению статуса самозанятых, тогда их станет очень много", - сказал Свириденко.

Он напомнил, что бизнес-омбудсмен Борис Титов "был одним из главных инициаторов создания режима самозанятых, как средства вывода малого бизнеса из тени". По его словам, сейчас на данный налоговый режим перешло около 760 тыс. человек, что является "результатом, но для России маловато".

"Возможно, ограниченный результат связан с тем, что в первую очередь режим был введен в достаточно богатых регионах, где отсечение по [максимальному годовому] доходу в 2,4 млн рублей является серьезным ограничением. После распространения на все регионы результат, может быть, станет намного лучше", - убежден Свириденко.

Советник уполномоченного также отметил, что на самозанятых уже распространены льготы, доступные для субъектов малого и среднего предпринимательства, а также "антикризисная" поддержка в виде списания налога за 2019 год.

Самозанятые с 16 лет

С 1 июля также снижается минимальный возраст для тех, кто намерен зарегистрироваться в качестве самозанятых, с 18 до 16 лет. При этом такие начинающие предприниматели получат дополнительные налоговые льготы, а именно налоговый капитал в размере одного МРОТ, чтобы не отвлекать ресурсы от развития своего дела на уплату налога.

"Этим правом смогут воспользоваться около 3 млн граждан. Молодежное предпринимательство очень популярно в стране. Вчерашние школьники и студенты, начиная создавать собственный бизнес, должны чувствовать себя уверенно. Государство должно давать возможности молодежи заниматься бизнесом. Часто вчерашнее увлечение молодых людей, их хобби, становится их профессиональным делом. Развиваются узконаправленные стартапы, создаются новые бизнес-модели. Нужно помогать создавать, планировать, масштабировать", - сказал ТАСС глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.

Он добавил, что важно не только стимулировать самозанятых работать в бизнес-среде, сделать их вход в это поле максимально комфортным, "но и бизнес-сообщество должно видеть в лице самозанятых контрагентов для своей деятельности".