Перекрытие Турцией черноморских проливов пока не повлияло на график отгрузки НМТП

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Перекрытие Турцией черноморских проливов из-за пожаров пока никак не повлияло на график отгрузки углеводородов в порту "Новороссийского морского торгового порта" (НМТП). Об этом журналистам сообщил официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.

"Перекрытие черноморских проливов, по сообщениям СМИ турецкой стороной из-за пожаров, пока никак не повлияло на график отгрузки углеводородов в порту НМТП", - отметил он.

Ранее телеканал NTV сообщал, что движение судов в проливе Дарданеллы в Турции приостановлено из-за бушующих на западе страны пожаров.

По его данным, лесной пожар по неустановленным причинам разгорелся в уезде Галлиполи в провинции Чанаккале. В настоящее время тушением пожара занимаются 20 вертолетов, два самолета-амфибии и более 400 спасателей. Однако их работе в значительной степени мешает сильный ветер, который также ухудшает видимость для спецтехники.

В связи с этими событиями движение судов в обоих направлениях в проливе Дарданеллы приостановлено.