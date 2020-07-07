Дума приняла закон об обязанности нефтедобытчиков ликвидировать разливы нефти на суше

МОСКВА, 7 июля /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании во вторник приняли сразу во втором и в третьем чтении законопроект, который в том числе обязывает компании, занимающиеся добычей нефти на суше, иметь механизм финансового обеспечения для ликвидации нештатных ситуаций.

Инициатива обязывает компании, чья работа связана с нефтепродуктами, формировать планы на случай чрезвычайного происшествия, подобного аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, а также иметь достаточное финансовое обеспечение для ликвидации аварий. Согласно документу, компании, работающие с нефтепродуктами, обязаны до 1 января 2024 года разработать и утвердить план предупреждения и ликвидации разливов нефти. Документ утверждается при наличии заключения о готовности эксплуатирующей организации к ликвидации последствий разливов нефтепродуктов, вынесенного по результатам комплексных учений, а также по согласованию с Росприроднадзором.

Инициатива также обязывает компании-нефтедобытчики иметь финансовое обеспечение для осуществления мероприятий, предусмотренных планом предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, и указывает конкретные механизмы такого финансового обеспечения. Это может быть банковская гарантия, договор страхования, документ, который подтверждает создание эксплуатирующей организацией или несколькими эксплуатирующими организациями резервного фонда, необходимого для ликвидационных мероприятий, или гарантийное письмо федерального органа исполнительной власти по уплате необходимой денежной суммы. Методика расчета финансового обеспечения проведения ликвидационных мероприятий разрабатывается и утверждается федеральным органом исполнительной власти, определяемым кабмином.

Согласно документу, при возникновении разливов нефти и нефтепродуктов компании обязаны оповещать об этом уполномоченные федеральные органы исполнительной власти, региональные органы госвласти и органы местного самоуправления на территории, где произошел разлив. Кроме того, компании обязаны обеспечить организацию и проведение работ по локализации и ликвидации разливов силами либо собственных аварийно-спасательных служб, либо привлекаемых на договорной основе. Если устранить последствия не удается, то компании должны обратиться к уполномоченным органам для привлечения дополнительных сил.

Повышение ответственности

Инициатива также обязывает компании после ликвидации разлива нефти и нефтепродуктов проводить рекультивационные и иные восстановительные работы. Помимо этого, им предстоит возместить в полном объеме вред, причиненный окружающей среде, жизни, здоровью и имуществу граждан и юрлиц, а также расходы на привлечение дополнительных сил и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуации.

Как отметил во вторник спикер Госдумы Вячеслав Володин, новые нормы повысят ответственность компаний, занимающихся нефтедобычей. "Компании, ведущие такой бизнес, должны понимать свою ответственность за безопасность и сохранность окружающей среды. Любой ущерб, нанесенный природе, должен быть возмещен, именно этот вопрос решается принятыми сегодня поправками", - приводит слова Володина пресс-служба нижней палаты парламента.

Он напомнил, что Госдума ускорила принятие данных поправок после ЧП в Норильске. "После аварии в Норильске, когда в водоемы попали тысячи тонн дизельного топлива, президент России Владимир Путин поручил Государственной думе и правительству ускорить работу над данным законопроектом. Сегодня закон принят", - отметил Володин.