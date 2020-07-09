Туроператоры России ждут включения Турции в список стран для возобновления авиасообщения

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Туроператоры ждут включения Турции и других популярных туристических направлений в список стран, с которыми Россия может возобновить авиасообщение. Об этом ТАСС рассказали опрошенные участники рынка.

Роспотребнадзор ранее направил в Минтранс и Росавиацию список из 13 стран, с которыми Россия может возобновить авиасообщение в рамках первого этапа. В перечень стран, которые подходят по эпидемиологическим показателям, оказались девять стран Евросоюза (Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия), а также Вьетнам, Китай, Монголия, Шри Ланка.

"Сообщение о признании 13 стран соответствующими критериям Роспотребнадзора радует. При этом, мы рассчитываем, что работа по возобновлению авиасообщения между странами продолжится, и в список безопасных будут включены другие популярные у россиян туристические направления - Турция, Греция, Кипр, Испания и т.д., где ситуация с COVID-19 не вызывает опасений, успешно проводится комплекс профилактических мероприятий и нет опасности для здоровья и благополучия туристов", - сообщил генеральный директор TUI Россия Тарас Демура.

По его мнению, это станет хорошей поддержкой для туристического бизнеса, который очень сильно пострадал от введенных ограничений, а также даст возможность максимальному числу россиян провести свой отпуск на море, чтобы укрепить здоровье.

"Вместимость отельной базы на морских курортах нашей страны ограничена, а летний сезон - короткий, это еще одна причина, почему необходимо в ближайшее время восстановить турпоток на массовых направлениях. Кроме того, как показала практика, туроператоры, отправляющие организованные группы туристов в партнерстве с принимающими компаниями способны обеспечить безопасность своих клиентов", - отметил Демура.

В свою очередь исполнительный директор "Интуриста" Сергей Толчин напомнил, что открытие регулярного авиасообщения с некоторыми странами не касается напрямую организованного туризма.

По его словам, сейчас в основном туристы летают на популярные курорты чартерными рейсами. "Тем не менее открытие регулярного авиасообщения - это важный шаг в восстановлении международного туризма. При этом важно понимать, что разрешение посещать зарубежные страны с целью туризма будет открыто в последнюю очередь", - считает он.

Отложенный спрос

Толчин пояснил, что "Интурист" прогнозирует отложенный спрос и продление летнего сезона на популярных туристических направлениях Средиземноморья таких как Турция, Греция, Кипр до поздней осени.

В пресс-службе туроператора Anex Tour также отметили, что возможное возобновление авиасообщения является позитивной тенденцией, которая не может не радовать туризм. Однако, по мнению компании, в данном списке представлены лишь несколько стран и не все они стоят пользуются высоким спросом туристов в стандартном режиме, а значит и небывалого ажиотажа ожидать не стоит.

"Здесь можно выделить Вьетнам, Италию и Шри-Ланку - это именно те страны, которые действительно смогут привлечь на свои курорты туристов, поскольку они являются популярными направлениями (в большей степени Вьетнам, Италия). Если к этому рекомендуемому списку добавится Турция - однозначно эта страна выйдет в лидеры спроса как массовое направление", - считают в Anex.

Кроме того, в компании напомнили, что на сегодняшний день нет четкого понимания, будут ли курорты открыты уже в августе, чтобы успеть захватить летний сезон - в Турции и Италии, или компаниям следует рассматривать для организации туров уже осенние месяцы, когда на туристический спрос идет на спад ввиду подготовки детей к школе и т. д. Еще одним ключевым фактором, по мнению Anex, являются возможности самих туристов.

"Часть из них уже отправилась отдыхать на российские курорты, и второй отпуск для них уже будет невозможен, плюс экономическая составляющая доходов туристов тоже подверглась корректировке, поэтому многие туристы предпочтут отдохнуть или по бюджетному сценарию или откажутся от поездок вовсе, поэтому ожидать всплеска бронирований не стоит", - считают представители туроператора.

Кроме того, в компании высказали сомнения в том, откроются ли гостиницы и курорты на короткий сезон, а также на каких условиях это может произойти. "Туроператорам, и авиакомпаниям сейчас очень непросто, постоянно необходимо держать руку на пульсе, чтобы оперативно реагировать на любые изменения на туристическом рынке, как позитивные, так и негативные. Однако если данные заявления действительно будут реализованы в ближайшее время, мы постараемся возобновить перевозку в соответствии с теми условиями безопасности, которые будет рекомендовать Роспотребнадзор", - заключили в туроператоре.