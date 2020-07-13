Белоусов: платформу по повышению производительности труда должны подготовить к концу года

"Очень здесь рассчитываем на взаимодействие с Ростехом, "Росатомом" и РЖД, у нас есть уже такие договоренности. Будем ее реализовывать и исходим из того, что результаты должны быть первые, первый прототип такой системы должен быть сделан к концу текущего года", - сказал Белоусов.

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Прототип платформы, которая позволит за счет цифровизации и бережливого производства повысить производительность труда, должен быть готов к концу текущего года, сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов в ходе заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

О чем говорил Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

О чем говорил Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Главное

По его словам, это уже третья попытка решить вопрос повышения производительности труда. "Мы создаем с использованием новых всех наших возможностей большую платформу, куда заводим две группы инструментов. Первый инструмент - это инструменты, связанные с внедрением так называемого бережливого производства. У нас, в нашей стране, накоплен опыт, есть специально созданная уже сеть консультационных услуг и, собственно, задача этой сети состоит в том, чтобы обеспечить аккумулирование, обучение и распространение лучших практик в этой области", - отметил Белоусов.

По оценке первого вице-премьера, уже стоит ориентир охватить данными мерами около 5 тыс. крупных предприятий, это примерно 10% всех крупных предприятий в стране.

"Вторая составляющая, мы сейчас к ней только приступили, создали специальную группу, которая сейчас занимается этим в еженедельном режиме - это заведение на эту же платформу тех цифровых средств, которые позволяют кардинально повысить производительность труда за счет цифровизации", - указал Белоусов.

По его словам, речь может идти в том числе о цифровизации логистики и бэк-офиса компании, цифровизации жизненного цикла изделий, цифровизации бизнес-информации, доступе к маркетплейсам. Белоусов подчеркнул, что сейчас ведутся такие разработки.

Переход к росту экономики

Белоусов заявил, что России для перехода к росту экономики необходимо завершить семь крупнейших транспортных проектов на сумму более 9 трлн рублей.

"Условием перехода к росту является завершение к середине десятилетия, плюс-минус один-два года, крупнейших транспортных мегапроектов. Их семь, стратегически расшивающих узкие места во внутренних и трансграничных грузоптоках. Суммарная стоимость всех этих транспортных проектов - более 9 трлн рублей, более 8% годового ВВП страны. Их реализация создаст каркас транспортной сети страны, сформирует новые региональные центры роста", - отметил первый вице-премьер.

По его словам, к числу этих проектов в первую очередь относятся БАМ и Транссиб. Планируется увеличение в 1,5 раза провозной способности в восточном направлении - до 180 млн тонн в 2024 году и 210 млн тонн в 2025 году. Также планируется обеспечить железнодорожные и автомобильные подходы к морским портам в южном и северо-западном направлениях, создать систему автодорог для международного транспорта.