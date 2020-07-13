О чем говорил Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Главное

Президент России Владимир Путин выступил 13 июля на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Он затронул темы пандемии, безработицы, образования, прозрачности экономики, госуправления и другие.
Главное из выступления главы государства - в материале ТАСС.
О пандемии
- Путин заявил, что летальность от коронавируса в России намного ниже, чем в других странах.
- По мнению президента, достойно ответить на вызов пандемии коронавируса в РФ позволило общенациональное единение.
- Глава государства отметил, что система здравоохранения в стране должна стать более гибкой и устойчивой, чтобы даже в случае глобальных эпидемий плановая медпомощь гражданам продолжала оказываться ритмично.
- Путин назвал сбережение здоровья и благополучия людей одной из общенациональных задач на предстоящее десятилетие.
Об экономике
- Президент потребовал продолжить "обеление" и повышение прозрачности экономики страны. Российский лидер также призвал к продолжению расчистки нормативной базы от устаревших норм и правил во всех сферах.
- Путин заявил, что во время связанного с пандемией кризиса в России удалось не допустить "взрывного", "драматического" роста безработицы. При этом он отметил, что "на первых этапах борьбы с эпидемией не хватало слаженности" в действиях.
- По словам президента, закрытие границ во время пандемии показало актуальность импортозамещения.
- Путин подчеркнул необходимость активного создания собственных производственных компетенций и освоения перспективных рыночных ниш.
- Глава государства считает, что России нужно выйти на устойчивый прирост населения, добиться увеличения продолжительности жизни и последовательно бороться с бедностью.
- Президент призвал активнее действовать в процессе цифровизации экономики страны, иначе, по его словам, "вокруг будет хлюпать болото".
- Путин поручил правительству внедрить положительный опыт повышения производительности труда с применением методов бережливого производства.
О нацпроектах
- Путин дал три месяца на то, чтобы скорректировать национальные проекты. По его словам, они должны быть скорректированы с учетом указа о целях национального развития до 2030 года, который будет подготовлен.
- Глава государства подчеркнул, что меры общенационального плана по восстановлению экономики должны быть интегрированы с национальными проектами.
- Российский лидер отметил, что считает необходимым "заглянуть за нынешний горизонт планирования национальных целей и проектов, то есть за 2024 год".
О другом
- Президент заявил, что для снижения стоимости квадратного метра жилья в стране необходимо уменьшать издержки в строительстве. Он считает, что сейчас появился "исторический шанс" кардинально решить жилищный вопрос россиян.
- Путин отметил, что ориентиры в социальном развитии страны не должны быть размытыми и непонятными для граждан. По его словам, нужно "исходить из реалий и не ставить перед собой каких-то нереалистичных целей".
- Глава государства обратил внимание на общественный запрос на качественную работу госуправления на всех уровнях.
- Путин назвал очевидной необходимость развития внутреннего туризма, особенно в условиях, когда многие страны остаются закрытыми из-за пандемии.
- Президент призвал уделять больше внимания спортивной инфраструктуре в регионах и муниципалитетах.
- Глава государства заявил, что Россия должна войти в число мировых лидеров по качеству образования.
'ТАСС/Ruptly'