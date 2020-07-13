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О чем говорил Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Главное

© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент России Владимир Путин выступил 13 июля на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Он затронул темы пандемии, безработицы, образования, прозрачности экономики, госуправления и другие.

Главное из выступления главы государства - в материале ТАСС.

О пандемии

  • Путин заявил, что летальность от коронавируса в России намного ниже, чем в других странах.
  • По мнению президента, достойно ответить на вызов пандемии коронавируса в РФ позволило общенациональное единение.
  • Глава государства отметил, что система здравоохранения в стране должна стать более гибкой и устойчивой, чтобы даже в случае глобальных эпидемий плановая медпомощь гражданам продолжала оказываться ритмично.
  • Путин назвал сбережение здоровья и благополучия людей одной из общенациональных задач на предстоящее десятилетие.

Об экономике

  • Президент потребовал продолжить "обеление" и повышение прозрачности экономики страны. Российский лидер также призвал к продолжению расчистки нормативной базы от устаревших норм и правил во всех сферах.
  • Путин заявил, что во время связанного с пандемией кризиса в России удалось не допустить "взрывного", "драматического" роста безработицы. При этом он отметил, что "на первых этапах борьбы с эпидемией не хватало слаженности" в действиях.
  • По словам президента, закрытие границ во время пандемии показало актуальность импортозамещения.
  • Путин подчеркнул необходимость активного создания собственных производственных компетенций и освоения перспективных рыночных ниш.
  • Глава государства считает, что России нужно выйти на устойчивый прирост населения, добиться увеличения продолжительности жизни и последовательно бороться с бедностью.
  • Президент призвал активнее действовать в процессе цифровизации экономики страны, иначе, по его словам, "вокруг будет хлюпать болото".
  • Путин поручил правительству внедрить положительный опыт повышения производительности труда с применением методов бережливого производства.

О нацпроектах

  • Путин дал три месяца на то, чтобы скорректировать национальные проекты. По его словам, они должны быть скорректированы с учетом указа о целях национального развития до 2030 года, который будет подготовлен.
  • Глава государства подчеркнул, что меры общенационального плана по восстановлению экономики должны быть интегрированы с национальными проектами.
  • Российский лидер отметил, что считает необходимым "заглянуть за нынешний горизонт планирования национальных целей и проектов, то есть за 2024 год".

О другом

  • Президент заявил, что для снижения стоимости квадратного метра жилья в стране необходимо уменьшать издержки в строительстве. Он считает, что сейчас появился "исторический шанс" кардинально решить жилищный вопрос россиян.
  • Путин отметил, что ориентиры в социальном развитии страны не должны быть размытыми и непонятными для граждан. По его словам, нужно "исходить из реалий и не ставить перед собой каких-то нереалистичных целей".
  • Глава государства обратил внимание на общественный запрос на качественную работу госуправления на всех уровнях.
  • Путин назвал очевидной необходимость развития внутреннего туризма, особенно в условиях, когда многие страны остаются закрытыми из-за пандемии.
  • Президент призвал уделять больше внимания спортивной инфраструктуре в регионах и муниципалитетах.
  • Глава государства заявил, что Россия должна войти в число мировых лидеров по качеству образования.
'ТАСС/Ruptly'

 

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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