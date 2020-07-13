Путин заявил, что закрытие границ в пандемию показало актуальность импортозамещения

НОВО-ОГАРЕВО, 13 июля. /ТАСС/. Россия не стремится все импортозаместить, но закрытие границ в период пандемии показало актуальность создания собственного производства по критически важным направлениям. Об этом заявил в понедельник президент РФ Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"Импортозамещение - не панацея, мы не стремимся все импортозаместить", - сказал Путин. Тем не менее, продолжил он, "опыт последних месяцев, когда международная торговля застопорилась из-за закрытия границ, показал", что задача развития собственного производства становится еще более актуальной.

"Нам необходимо активно создавать собственные производственные компетенции, осваивать перспективные рыночные ниши, в том числе имею в виду развитие микроэлектронной промышленности, других критически важных направлений, включая обеспечение России и посевным, и племенным материалом в сфере сельского хозяйства", - сказал президент.