Путин заявил, что Россия должна войти в число мировых лидеров по качеству образования

НОВО-ОГАРЕВО, 13 июля. /ТАСС/. Россия должна войти в число мировых лидеров по качеству образования, которое было бы доступно для всех граждан, независимо от доходов их семей. Об этом заявил в понедельник президент РФ Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам, говоря об ориентирах на ближайшее десятилетие.

"Россия должна войти в число мировых лидеров по качеству общего образования, по объемам научных исследований и разработок", - сказал глава государства. По его словам, ключевое условие для этого - сделать все, чтобы каждый молодой человек, независимо от места рождения и уровня доходов его семьи, мог получить качественное образование, "раскрыть свой дар, заложенный природой талант".