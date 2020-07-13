Путин поручил внедрить положительный опыт повышения производительности труда

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ внедрить положительный опыт повышения производительности труда с применением методов бережливого производства. Перечень поручений президента по итогам состоявшейся 19 июня 2020 года встречи с представителями различных отраслей экономики, столкнувшимися с последствиями распространения новой коронавирусной инфекции, опубликован в понедельник на сайте Кремля.

Глава государства поручил правительству РФ совместно с Федеральным центром компетенций в сфере производительности труда и Росатому "обобщить опыт повышения производительности труда с применением методов бережливого производства, полученный в ходе реализации федерального проекта "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях", предусмотренного национальным проектом "Производительность труда и поддержка занятости", и федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", предусмотренного национальным проектом "Здравоохранение", а также обеспечить внедрение положительного опыта повышения производительности труда".

В июне на встрече с представителями экономики президент отметил, что в экстремальных условиях многие предприятия промышленности, сельского хозяйства, других секторов экономики скорректировали подходы к организации бизнеса, перешли на новые решения и в результате повысили свою эффективность.

По словам Путина, серьезным заделом в этой работе стали подходы, апробированные в рамках национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости", в частности, по устранению неэффективных производственных процессов, внедрению методов так называемого бережливого производства. Для примера президент привел совместную работу Росатома и Федерального медикобиологического агентства, которые "реализовали ряд проектов по повышению эффективности работы медицинских организаций, в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Белгороде создали систему от звонка пациента в скорую помощь до первого назначения врача в стационаре". Он отметил, что это позволило заметно сократить время до начала оказания медицинской помощи больным.