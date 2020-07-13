Советник Титова: нужно сохранить кредиты по ставке не выше 8,5% в нацпроекте МСП

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Программа кредитования российских малых и средних предприятий по ставке не выше 8,5% должна быть сохранена после доработки нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", так как она является востребованной у бизнеса, рассказал ТАСС в понедельник советник уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Антон Свириденко.

О чем говорил Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

О чем говорил Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Главное

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник на заседании совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам сказал, что ключевые параметры национальных проектов надо скорректировать осенью текущего года, чтобы учесть их при подготовке бюджета.

"Мы считаем, что надо менять подходы, и национальные проекты затачивать под задачи восстановления экономики, потому что действующие показатели требуют корректировки по объективным причинам, связанным с последствиями пандемии коронавируса. Не только по нацпроекту МСП, но и по другим нацпроектам. При этом нужно сохранить некоторые действующие программы, например кредитование по ставке не выше 8,5%, а с учетом снижения ключевой ставки Банка России - сделать их еще более доступными", - сказал Свириденко.

Он отметил, что многие предприниматели, которые не смогли по ряду причин получить "антикризисные" кредиты под 0%, сейчас активно пользуются кредитами по ставке не выше 8,5% годовых, направляя средства на поддержание деятельности своих компаний.

Свириденко также напомнил, что бизнес-омбудсмен Борис Титов направлял президенту и в правительство России ряд предложений по поддержке отечественного бизнеса в ближайшее время. В частности, о возможности уточнять ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности), о продлении федеральной программы выдачи субсидий в размере МРОТ на июнь для регионов, где сохранялся высокий уровень ограничений. Кроме того, речь шла об отсрочке для компаний по лизинговым платежам, субсидировании лизинговых компаний, запрете на отключение коммунальных услуг у предпринимателей до конца 2020 года, снижении норматива накопления мусора для пострадавших предприятий и многом другом.

"У нас очень много предложений уже накоплено и транслировано. И их, я думаю, будут использовать при корректировке нацпроектов. Потому что наши материалы, как показала практика, неплохо использовались во время пандемии", - отметил Свириденко.

Рост несырьевого сектора

По словам советника Титова, на фоне экономических изменений, связанных с пандемией, обновляется стратегия роста несырьевого сектора, которую бизнес-омбудсмен неоднократно представлял президенту РФ.

"Она в постоянном режиме обновляется. И какие-то результаты в течение ближайших месяцев тоже можно будет видеть и представить именно для корректировки национальных проектов", - уточнил Свириденко.

"Именно сейчас необходимо разработать и начать реализовывать полноценную стратегию развития несырьевого сектора экономики России, сектора, который не зависит от колебаний цен на основные сырьевые товары. Стратегия должна синхронизировать ключевые политики - денежно-кредитную, налогово-бюджетную, территориальную и отраслевую", - сказала ТАСС руководитель экспертного центра при уполномоченном при президенте РФ по защите прав предпринимателей Анастасия Алехнович.