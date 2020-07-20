Прием заявок на получение статуса резидента Арктической зоны начнется в конце августа

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Корпорация развития Дальнего Востока (КРДВ) начнет принимать заявки от компаний, которые хотят получить статус резидентов Арктической зоны РФ, с 28 августа. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Минвостокразвития РФ.

Ранее президент России Владимир Путин подписал пакет подготовленных Минвостокразвития законопроектов, предусматривающих льготы для инвесторов, которые планируют реализовать на арктических территориях новые проекты.

"Курировать управление новым преференциальным режимом в Арктической зоне по согласованию с вице-премьером РФ Юрием Трутневым поручено АО "КРДВ". Прием заявок на получение статуса резидента Арктической зоны стартует с 28 августа", - говорится в сообщении.

Претендовать на это право смогут зарегистрированные на территории Арктики юридические лица и индивидуальные предприниматели, планирующие реализовать инвестиционный проект с капитальными вложениями не менее 1 млн рублей.

Корпорация развития Дальнего Востока сейчас является управляющей компанией для преференциальных режимов на Дальнем Востоке и в Арктике, которые находятся в ведении Минвостокразвития РФ.

О льготах в Арктике

Как отмечают в Минвостокразвития, благодаря принятию пакета законов о системе преференций российская Арктика становится крупнейшей в России и мире экономической зоной площадью почти 5 млн квадратных километров с конкурентоспособным набором преференций. Для резидентов предусмотрена нулевая ставка зачисляемого в федеральный бюджет налога на прибыль в течение 10 лет после получения первой прибыли (для всех видов деятельности, кроме добычи полезных ископаемых).

Вводятся также пониженные, вплоть до 0%, ставки зачисляемых в региональный бюджет налогов на прибыль, имущество, землю, снижение ставок вплоть до 1% по упрощенной системе налогообложения (конкретные параметры таких льгот будут установлены регионами Арктики после вступления в силу пакета федеральных законов). Предусмотрено возмещение части расходов по уплате страховых взносов в государственные внебюджетные фонды до конечной ставки 7,6% для всех видов деятельности, кроме добычи полезных ископаемых.

Резидентам Арктической зоны будет доступен налоговый вычет из НДПИ в объеме осуществленных инвестиций в инфраструктуру, необходимую для освоения нового месторождения твердых полезных ископаемых, а также инвестиций в новые обогатительные и перерабатывающие мощности. Законы предусматривают ставку НДС 0% в отношении услуг ледокольной проводки, морской перевозки и перевалки экспортно ориентированных грузов. Кроме того, упростят целый ряд административных процедур.