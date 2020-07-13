Путин утвердил пакет законов о льготах для инвесторов в Арктике

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал пакет подготовленных Минвостокразвития РФ законопроектов, предусматривающих льготы для инвесторов, которые планируют реализовать на арктических территориях новые проекты.

Согласно документам, опубликованным на официальном портале правовой информации, любой зарегистрированный в Арктике предприниматель, который готов реализовать новый инвестиционный проект и вложить не менее 1 млн рублей, сможет получить статус резидента, что предполагает ряд налоговых льгот и неналоговых преференций. Инвестпроект признается новым, если на дату направления заявки объем капитальных вложений, осуществленных при реализации проекта, не превышает 25% от общего объема капитальных вложений, предусмотренных бизнес-планом этого проекта. Налогоплательщик, получивший статус резидента Арктической зоны РФ, может уменьшить сумму уплачиваемого налога, исчисленного при добыче полезных ископаемых, на сумму налогового вычета, определяемого по особой формуле. Налоговый вычет будет приниматься для новых участков недр, он применяется с 1 января 2021 года по 31 декабря 2032 года включительно.

Кроме того, устанавливаются критерии отбора резидентов Арктической зоны, одним из которых будет объем капитальных вложений, а также перечень затрат, которые будут учитываться при его определении. В частности, будут учитываться затраты на новое строительство, техническое перевооружение, модернизацию основных средств, реконструкцию зданий, приобретение машин и оборудования. Один из законов, посвященный налоговым льготам, предусматривает нулевую ставку налога на добавленную стоимость (НДС) при реализации товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, для резидентов Арктической зоны. В пакете законов оговариваются специальные сроки оказания муниципальных услуг в области градостроительной деятельности. Для выдачи градостроительного плана земельного участка, расположенного в Арктической зоне, устанавливается предельный срок - 10 рабочих дней.

Согласно финансово-экономическому обоснованию к основному документу, закон "создаст условия для привлечения в Арктическую зону Российской Федерации частных инвестиций в объеме не менее 6,7 трлн рублей до 2030 года и создания в указанный период 28 тыс. новых рабочих мест".