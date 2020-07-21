Госдума запросит от Минприроды данные об экологической безопасности в Красноярском крае

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Госдума запросит от Миприроды РФ данные о мероприятиях по охране окружающей среды в связи с разливом дизельного топлива в Норильске. Эти данные ведомство должно будет предоставить до 1 октября 2020 года. Об этом говорится в постановлении, одобренном нижней палатой парламента в связи с принятием поправок в Бюджетный кодекс, одна из которых предписывает направлять штрафы за ущерб экологии на федеральных водных объектах в федеральный бюджет. Ранее эта поправка вызвала дискуссию в Госдуме.

"Министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации до 1 октября 2020 года проинформировать Госдуму о ходе реализации мероприятий по обеспечению экологической безопасности и охране окружающей среды в Красноярском крае в рамках ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с разливом дизельного топлива на ТЭЦ-3 в городе Норильске", - говорится в тексте постановления.

Кроме того, Госдума рекомендует кабмину в случае поступления в федеральный бюджет дополнительных доходов от платежей в возмещение вреда, причиненного водным объектам, находящимся в собственности РФ, направлять их преимущественно на финансовое обеспечение реализации государственных программ Российской Федерации "Охрана окружающей среды" и "Воспроизводство и использование природных ресурсов". Также правительству совместно с профильными комитетами Госдумы рекомендовано проработать вопрос о включении в госпрограммы "Охрана окружающей среды" и "Воспроизводство и использование природных ресурсов" мероприятий по обеспечению экологической безопасности в Красноярском крае в рамках ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с разливом дизельного топлива на ТЭЦ-3 в городе Норильске.

Правительству также рекомендуется проследить за поступлениями налоговых доходов в консолидированный бюджет Красноярского края и в случае необходимости рассмотреть вопрос о компенсации их возможного сокращения в связи с исполнением юрлицами обязательств и судебных решений о возмещении ущерба, нанесенного водным объектам в результате чрезвычайной ситуации.

Комитету по бюджету и налогам совместно с профильными комитетами и правительством поручено подготовить предложения о внесении изменений в законодательство для стимулирования юрлиц, федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления соблюдать экологическую безопасность производств. Речь идет об увеличении административных штрафов за совершение административных правонарушений в области охраны окружающей среды и природопользования, повлекших причинение вреда окружающей среде, говорится в документе.

Штрафы нужно перечислять в федеральный бюджет

Как подчеркнула первый зампред комитета по бюджету и налогам Ирина Гусева, поправки о перечислении штрафов в федеральный бюджет стали правильным решением. "Как правило, когда такие аварии случаются, то страдает не один регион. Как представитель региона, я, наверное, должна говорить о том, что это несправедливо, что деньги надо оставить в регионе, где это случилось, но как депутат, формирующий бюджет, могу сказать - федеральный центр, формируя бюджет, формирует и в том числе софинансирование всех федеральных программ для конкретных регионов, будет учитывать эту экологическую ситуацию. В этом созыве Думы уже принята особая поддержка того или иного региона, особые межбюджетные отношения и отношения к конкретным регионам, если там случилась экологическая катастрофа", - отметила она.

"Когда случаются такие катастрофы, а это катастрофа, то именно Федерация должна брать на себя полноту ответственности, должна быть оперативность решений", - указала она. Гусева предположила, что ликвидация последствий таких аварий может потребовать более серьезных средств, чем положенные по закону штрафы. "Если будет необходимо корректировать суммы в сторону того или иного региона, правительство показало, что в условиях ЧС мы умеем принимать решение оперативно", - пояснила Гусева.