WSJ: Меркель сыграла решающую роль в достижении компромисса по бюджету ЕС

НЬЮ-ЙОРК, 22 июля. /ТАСС/. Страны Евросоюза достигли договоренности о новом семилетнем плане бюджета ЕС благодаря канцлеру Германии Ангеле Меркель, которая сама существенно смягчила свою прежде жесткую позицию по вопросу эмиссии долговых обязательств и выдачи грантов для финансирования восстановления экономики после пандемии. Об этом сообщила во вторник в своей электронной версии американская газета The Wall Street Journal, ссылающаяся на собственные источники.

Эти источники подтвердили, что большая часть многодневных переговоров проходила не в формате всех 27 стран ЕС, а либо в двустороннем, либо в узком формате с группами стран, занимающими схожие позиции. Прорыв произошел рано утром в понедельник, когда после напряженных переговоров, продолжавшихся всю ночь, Меркель буквально вынудила пойти на уступки премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, который являлся наиболее непримиримым противником предложенного плана финансирования восстановления экономики. Канцлер Германии смогла убедить Рютте и остальных скептиков в том, что дальнейший тупик на переговорах чреват катастрофой как в политическом, так и в экономическом отношении.

"На кону будущее Европы", - приводят источники издания предостережение Меркель. "Если страны юга [ЕС] разорятся, то мы все станем банкротами в конце концов", - предупредила канцлер Германии. Отправной точкой ее вмешательства послужили напряженные дискуссии с президентом Франции Эмманюэлем Макроном три месяца назад, уточнили источники газеты.

В публикации акцентируется внимание на том, что Меркель во время кризиса евро 10 лет назад, наоборот, ратовала за жесткие условия предоставления финансовой поддержки странам ЕС с наиболее неблагоприятной экономической обстановкой. Канцлер в то время одобряла льготные кредиты, но была против такой формы помощи, как гранты. И требовала в качестве условия от получателей помощи проведения непопулярной политики сокращения социального обеспечения населения, пишет газета.

По ее данным, на позицию Меркель повлияло и ожидание беспрецедентной рецессии - по прогнозам Еврокомиссии, ВВП ЕС в 2020 году сократится на 8,3% из-за пандемии и карантинов. Кроме того, из-за выхода Великобритании бюджет ЕС потеряет до 80 млрд евро чистых поступлений за семилетний период.

Бюджет Евросоюза

Саммит Евросоюза, прошедший 17-21 июля, утвердил семилетний бюджетный план сообщества на 2021-2027 годы в размере €1 074,3 млрд и принял решение создать внебюджетный фонд восстановления экономики ЕС объемом €750 млрд. Все средства для фонда восстановления будут привлечены Еврокомиссией в виде общих долговых обязательств ЕС с погашением до 2058 года. При этом €390 млрд будут распределены между наиболее пострадавшими странами и регионами ЕС в виде грантов (безвозмездно) и €360 млрд - в виде льготных кредитов. Почти €209 млрд получит наиболее пострадавшая от пандемии коронавируса Италия.