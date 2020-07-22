Ростуризм разрабатывает систему кешбэка за туры по России

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Ростуризм совместно с Национальной системой платежных карт (НСПК) разрабатывает систему стимулирования туристических поездок по России, которая предусматривает возможность возврата туристу части средств за приобретенный тур на банковскую карту "Мир". Об этом говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Письма Ростуризма о готовящемся проекте получили несколько туроператоров, отмечается в сообщении.

"В документе указано, что на выплату кешбэка туристам предусмотрена субсидия из федерального бюджета. Таким образом, деньги туристам за поездки по России вернет государство", - говорится в сообщении АТОР.

Предполагается, что акция будет запущена в августе. Для получения кешбэка необходимо оплатить тур картой "Мир". Летом популярные курорты в акции участвовать не будут, поскольку у них нет проблем с привлечением туристов в высокий сезон, однако они могут подключиться к программе в осенне-зимний период.

В Ростуризме пока не ответили на запрос ТАСС. Ранее начальник управления государственных туристских проектов и безопасности туризма ведомства Елена Лысенкова сообщила, что Ростуризм планирует запустить новую меру поддержки, которая предполагает субсидирование более 2 млн туров по России, что приведет к снижению их стоимости для туристов.

Условия возврата

Пока предполагается, что вернуть часть средств можно будет за тур, который включает перевозку на любом виде транспорта и проживание в гостинице в определенных регионах из перечня, прошедшей обязательную классификацию. Продолжительность тура должна быть не менее пяти ночей, а стоимость - от 25 тыс. рублей. Круизные туры по России с проживанием на судне также смогут участвовать в этой акции, отмечает АТОР.

Кроме того, чтобы получить кешбэк, тур должен быть приобретен в определенные даты, и сама поездка также должна состояться в определенные акцией сроки.

По данным АТОР, при покупке тура стоимостью от 25 тыс. до 50 тыс. рублей предлагается возвращать на карту туриста 5 тыс. рублей. Для туров стоимостью от 50 тыс. до 75 тыс. рублей возврат может составить 10 тыс. рублей, а для туров стоимостью выше 75 тыс. руб. - 15 тыс. рублей.

Планируется, что приобрести туры по акции можно будет примерно по 50 внутренним направлениям.