Уральский завод возобновляет поставки новых аппаратов ИВЛ "Авента-М"

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Уральский приборостроительный завод (УПЗ, входит в КРЭТ Ростеха) возобновляет поставки новых аппаратов ИВЛ "Авента-М" по заключенным контрактам, говорится в сообщении КРЭТ.

Аппараты этой марки использовались в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где произошли пожары.

"Росздравнадзор выдал обновленное регистрационное удостоверение на АИВЛ "Авента М". С 22 июля 2020 года АО "УПЗ" возобновляет поставки новых аппаратов в рамках заключенных контрактов", - отмечается в сообщении. КРЭТ также перепроверяет ранее поставленные изделия.