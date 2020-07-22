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Уральский завод возобновляет поставки новых аппаратов ИВЛ "Авента-М"

В КРЭТ сообщили, что также перепроверяют ранее поставленные изделия

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Уральский приборостроительный завод (УПЗ, входит в КРЭТ Ростеха) возобновляет поставки новых аппаратов ИВЛ "Авента-М" по заключенным контрактам, говорится в сообщении КРЭТ.

Аппараты этой марки использовались в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где произошли пожары.

"Росздравнадзор выдал обновленное регистрационное удостоверение на АИВЛ "Авента М". С 22 июля 2020 года АО "УПЗ" возобновляет поставки новых аппаратов в рамках заключенных контрактов", - отмечается в сообщении. КРЭТ также перепроверяет ранее поставленные изделия. 

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