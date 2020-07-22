Мишустин предложил направить часть штрафа "Норникеля" на экологию в пострадавших регионах

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Часть платежей "Норникеля" за ущерб от разлива топлива необходимо направить на улучшение экологической ситуации в пострадавших регионах. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства.

В ходе выступления главы кабмина депутат Николай Харитонов напомнил об аварии в Норильске и предложил направить средства, которые поступят в виде штрафа, на решение проблем Севера.

"Если мы будем в этом смысле не учитывать бюджетную обеспеченность регионов, возникнет нехорошее желание в бюджет заработать денег путем возмещения ущерба. Но, без сомнения, основные средства, я считаю, при формировании бюджетов и лимитов бюджетных обязательств должны быть направлены на соответствующую экологическую ситуацию именно там, где случилась беда, или в регионах рядом. Здесь я абсолютно вас поддерживаю", - ответил Мишустин.

На территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара 29 мая разлилось более 21 тыс. тонн нефтепродуктов.

Росприроднадзор оценил ущерб экологии в почти 148 млрд рублей. "Норникель" не согласился с методикой расчета и намерен ее оспаривать, однако подтвердил обязательства ликвидировать последствия аварии за свой счет.