Мишустин подписал распоряжение о выделении 15 млрд рублей на кешбэк за туры по России

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 15 млрд рублей на возврат туристам части средств за туры по России, кешбэк смогут получить до 3 млн человек. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства РФ.

"Выделить Ростуризму из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 15 млрд рублей в целях предоставления в 2020 году субсидии акционерному обществу "Национальная система платежных карт" на стимулирование доступных внутренних туристических поездок через возмещение части стоимости оплаченной туристской услуги. Бюджетные ассигнования направляются на достижение реализованных туристских услуг до 3 млн туристов", - говорится в документе.