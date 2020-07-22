Болгария считает, что у США нет оснований для санкций против "Балканского потока"

СОФИЯ, 22 июля. /ТАСС/. Минэнерго Болгарии считает, что у США нет оснований для введения санкций в связи со строительством газопровода "Балканский поток". Об этом в интервью телеканалу bTV заявила в среду министр энергетики Теменужка Петкова.
"Мы строим не "Турецкий поток", а "Балканский поток", наш проект реализуется нашей компанией "Булгартрансгаз", на ее средства, и он соответствует всем юридическим правилам Европейского союза. Мы считаем, что нет никаких оснований для наложения американских санкций на "Балканский поток". Риска для Болгарии нет", - подчеркнула Петкова. При этом, по информации газеты "24 часа", посольство США уже отправило правительству Болгарии соответствующее предупреждение о возможных санкциях.
"Балканский поток" фактически является продолжением газопровода "Турецкий поток" через территорию Болгарии, однако в официальных документах он назван объектом "расширения газотранспортной инфраструктуры компании "Булгартрансгаз" параллельно северному (магистральному) газопроводу до болгаро-сербской границы". Название "Балканский поток" для газопровода предложил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов. Общая протяженность газопровода - 474 км.
Палата представителей Конгресса США во вторник одобрила проект оборонного бюджета на следующий финансовый год (начинается в стране с 1 октября), который обязывает администрацию ужесточить санкции в отношении газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Речь идет о введении рестрикций против иностранных лиц, которые в значительной мере способствуют продаже, аренде или предоставлению судов для укладки труб, предназначенных для строительства "Северного потока - 2" и "Турецкого потока".
"Турецкий поток", запуск которого состоялся 8 января, проходит по дну Черного моря от территории России до побережья Турции. Далее идет сухопутная транзитная нитка до границы с сопредельными странами, откуда уже сейчас газ экспортируется в Грецию, Болгарию, Северную Македонию. В дальнейшем (после завершения строительства всей инфраструктуры) газ пойдет в Сербию и Венгрию. Пропускная способность газопровода протяженностью 930 км - 31,5 млрд куб. м газа в год.