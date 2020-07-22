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Болгария считает, что у США нет оснований для санкций против "Балканского потока"

"Балканский поток" фактически является продолжением газопровода "Турецкий поток", который проходит по дну Черного моря от территории России до побережья Турции

СОФИЯ, 22 июля. /ТАСС/. Минэнерго Болгарии считает, что у США нет оснований для введения санкций в связи со строительством газопровода "Балканский поток". Об этом в интервью телеканалу bTV заявила в среду министр энергетики Теменужка Петкова.

"Мы строим не "Турецкий поток", а "Балканский поток", наш проект реализуется нашей компанией "Булгартрансгаз", на ее средства, и он соответствует всем юридическим правилам Европейского союза. Мы считаем, что нет никаких оснований для наложения американских санкций на "Балканский поток". Риска для Болгарии нет", - подчеркнула Петкова. При этом, по информации газеты "24 часа", посольство США уже отправило правительству Болгарии соответствующее предупреждение о возможных санкциях.

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"Балканский поток" фактически является продолжением газопровода "Турецкий поток" через территорию Болгарии, однако в официальных документах он назван объектом "расширения газотранспортной инфраструктуры компании "Булгартрансгаз" параллельно северному (магистральному) газопроводу до болгаро-сербской границы". Название "Балканский поток" для газопровода предложил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов. Общая протяженность газопровода - 474 км.

Палата представителей Конгресса США во вторник одобрила проект оборонного бюджета на следующий финансовый год (начинается в стране с 1 октября), который обязывает администрацию ужесточить санкции в отношении газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Речь идет о введении рестрикций против иностранных лиц, которые в значительной мере способствуют продаже, аренде или предоставлению судов для укладки труб, предназначенных для строительства "Северного потока - 2" и "Турецкого потока".

"Турецкий поток", запуск которого состоялся 8 января, проходит по дну Черного моря от территории России до побережья Турции. Далее идет сухопутная транзитная нитка до границы с сопредельными странами, откуда уже сейчас газ экспортируется в Грецию, Болгарию, Северную Македонию. В дальнейшем (после завершения строительства всей инфраструктуры) газ пойдет в Сербию и Венгрию. Пропускная способность газопровода протяженностью 930 км - 31,5 млрд куб. м газа в год.

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