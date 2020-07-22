Болгария считает, что у США нет оснований для санкций против "Балканского потока"

СОФИЯ, 22 июля. /ТАСС/. Минэнерго Болгарии считает, что у США нет оснований для введения санкций в связи со строительством газопровода "Балканский поток". Об этом в интервью телеканалу bTV заявила в среду министр энергетики Теменужка Петкова.

"Мы строим не "Турецкий поток", а "Балканский поток", наш проект реализуется нашей компанией "Булгартрансгаз", на ее средства, и он соответствует всем юридическим правилам Европейского союза. Мы считаем, что нет никаких оснований для наложения американских санкций на "Балканский поток". Риска для Болгарии нет", - подчеркнула Петкова. При этом, по информации газеты "24 часа", посольство США уже отправило правительству Болгарии соответствующее предупреждение о возможных санкциях.