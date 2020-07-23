Что такое карты рассрочки? Чем они отличаются от кредитов и рассрочки на товар?

Банк получает прибыль с помощью продавцов товаров. Им это выгодно в первую очередь. Карты рассрочки позволяют привлечь дополнительных покупателей, а сейчас потребительская активность во многих направлениях падает. В прошлом году продажи электроники снизились на 3%, а в текущем году могут упасть на 15%.

"К примеру, цена телевизора в магазине — 40 тыс. рублей. Но продавец готов реализовать его за 30 тыс. рублей, чтобы избежать затаривания складов, за аренду и обслуживание которых он платит. Как продать этот телевизор? Можно предложить скидку на этот телевизор потребителю напрямую, а можно стать партнером банка по рассрочке. В этом случае банк купит у продавца этот телевизор за 30 тыс. рублей, продаст потребителю за 40 тыс. — в рассрочку, выгода банка — 10 тыс. рублей. Выгода продавца в партнерстве с банком в том, что потребитель, получив карту, может купить еще что-то, кроме телевизора", — объясняет проектный лидер Frank RG Анна Стогниенко.

Впрочем, ретейлерам карты рассрочки приносят не так и много. "Доля покупок по картам рассрочки в магазинах "М.Видео" и "Эльдорадо" — несколько процентов от оборота. Это значение сохраняется в течение последних полутора лет (карты рассрочки появились примерно три года назад — прим. ТАСС). По ним покупают технику средних ценовых сегментов, смартфоны, недорогие телевизоры, крупную бытовую технику для кухни и дома. На традиционное POS-кредитование — рассрочку на товар, которое в большинстве случаев состоит из предложений без переплаты, приходится в несколько раз больше продаж. Срок погашения задолженности больше — 12 и 24 месяца по сравнению с тремя-четырьмя месяцами по картам рассрочки, ежемесячный платеж ниже, а лимит сумм на покупки почти не ограничен — средний чек по потребительским кредитам более чем в три раза превышает показатели по картам рассрочки", — говорит Валерия Шатковская, директор направления "Финансовые услуги и сервисы" группы "М.Видео-Эльдорадо".

"Около 90% оформленных POS-кредитов в салонах МТС — беспроцентные рассрочки на товар. Традиционные кредиты с переплатой берут крайне редко. Что касается кредитных карт, традиционные рассрочки в салонах МТС оформляют чаще, чем делают покупки по каким-либо картам", — сообщили ТАСС в пресс-службе сети магазинов МТС.

В IKEA ("Икеа") покупки по любым картам (карты рассрочки не анализируются отдельно) популярнее, чем оформление рассрочки на товар. "Но всего 5% покупок (следует из годового оборота) в магазинах совершаются в кредит — через карты рассрочки, традиционную рассрочку или с помощью классических кредитов", — сообщили ТАСС в пресс-службе. Способы покупки не за свои деньги по популярности по убыванию: карты (и кредитные, и с рассрочкой), рассрочка на товар, просто кредиты.