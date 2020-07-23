Что такое карты рассрочки? Чем они отличаются от кредитов и рассрочки на товар?

Главное, не потратить на импульсивные покупки весь лимит, не нарушить правила по случайности и не перепутать карту рассрочки с обычной кредитной картой. ТАСС — о том, что важно про них знать.
Что представляют из себя карты рассрочки?
Это банковские карты, по которым можно покупать товары и услуги у продавцов-партнеров (обычно это магазины электроники, сетевые бренды одежды и обуви, рестораны, салоны красоты) без выплаты дополнительных процентов. Если сделаете все правильно, то вернете ровно ту сумму, которую потратили по этой карте на товар. Максимум переплатите за СМС-уведомления (обслуживание до 100 рублей в месяц).
Делать правильно — это платить вовремя, покупать только у партнеров, не снимать наличные с этой карты в банкоматах.
Но, например, если вы задержите платеж, то заплатите штраф и/или пени, как при обычном кредите. За снятие наличных в большинстве случаев взимается комиссия и еще процент от снятой суммы. Покупать что-то у не партнеров по одним картам совсем нельзя — покупка просто не пройдет, по другим — можно только по спецтарифам, а где-то в таком случае придется заплатить комиссию или процент. Читайте условия в договоре внимательно и не стесняйтесь уточнить ответ в клиентской поддержке.
В чем отличие от кредитных карт?
Деньги на кредитных картах выдаются под процент. Вы берете у банка 10 тыс. рублей на десять месяцев, а возвращаете 11,5–12 тыс., когда процентная ставка 15–20%. Но чаще вы платите за страховку (она может доходить до 1000 рублей в месяц), за СМС-уведомления и возвращаете еще больше.
Карты рассрочки не предполагают, что вы платите процент сверх суммы, которую потратили. Вы взяли 10 тыс.рублей — вернете столько же, если не станете опаздывать с платежами и уложитесь в отведенные сроки.
Сейчас кредитные карты и карты рассрочки перемешались. Если вы введете запрос "карта рассрочки" в поиске "Яндекса", то выйдут в том числе и кредитные, и дебетовые карты с возможностью рассрочки.
Большинство потребительских карт — это кредитные карты со льготным периодом и возможностью рассрочки. Такие карты есть почти у каждого банка. В течение этого льготного периода — до 50–55 дней — вы можете вернуть сумму, не уплачивая проценты.
И есть несколько отдельных карт рассрочки — они имеют лимит до 350 тыс. рублей и более длительные сроки выплаты — до 18 месяцев. Если вы хотите купить технику в рассрочку и расплатиться за нее в течение полугода-года — берите этот вариант.
Не проще ли взять рассрочку на товар в магазине?
Учитывайте, что рассрочка на товар — чаще замаскированный кредит.
Классическая рассрочка — это когда магазин сам предоставляет ее покупателю. Вы вносите 20% стоимости товара, а оставшуюся сумму выплачиваете за полгода-год. Сейчас рассрочка в таком виде почти не встречается.
Та рассрочка на товар, которая предлагается везде, предполагает, что банк (а не магазин) заключает с вами договор и начисляет проценты. А продавец делает скидку на товар на сумму процентов, начисленных банком, но учитывайте, что в ряде случаев скидка возвращается вам не сразу, а потом, если вы в течение всего срока кредита платили вовремя, а еще не забыли после всех выплат написать заявление на возврат.
Плюсы рассрочки на товар:
- обычно выдается на более длительный срок;
- при покупке товара в рассрочку вы не получаете карту, с которой можно купить еще кучу нужных и не очень нужных вещей. Если вам сложно удержаться от импульсивных трат — рассрочка на товар больше подходит.
Кстати, в этом тексте мы разобрали популярные способы покупки смартфонов — от кредита до подписки и трейд-ин.
А в чем выгода банка?
Банк получает прибыль с помощью продавцов товаров. Им это выгодно в первую очередь. Карты рассрочки позволяют привлечь дополнительных покупателей, а сейчас потребительская активность во многих направлениях падает. В прошлом году продажи электроники снизились на 3%, а в текущем году могут упасть на 15%.
"К примеру, цена телевизора в магазине — 40 тыс. рублей. Но продавец готов реализовать его за 30 тыс. рублей, чтобы избежать затаривания складов, за аренду и обслуживание которых он платит. Как продать этот телевизор? Можно предложить скидку на этот телевизор потребителю напрямую, а можно стать партнером банка по рассрочке. В этом случае банк купит у продавца этот телевизор за 30 тыс. рублей, продаст потребителю за 40 тыс. — в рассрочку, выгода банка — 10 тыс. рублей. Выгода продавца в партнерстве с банком в том, что потребитель, получив карту, может купить еще что-то, кроме телевизора", — объясняет проектный лидер Frank RG Анна Стогниенко.
Впрочем, ретейлерам карты рассрочки приносят не так и много. "Доля покупок по картам рассрочки в магазинах "М.Видео" и "Эльдорадо" — несколько процентов от оборота. Это значение сохраняется в течение последних полутора лет (карты рассрочки появились примерно три года назад — прим. ТАСС). По ним покупают технику средних ценовых сегментов, смартфоны, недорогие телевизоры, крупную бытовую технику для кухни и дома. На традиционное POS-кредитование — рассрочку на товар, которое в большинстве случаев состоит из предложений без переплаты, приходится в несколько раз больше продаж. Срок погашения задолженности больше — 12 и 24 месяца по сравнению с тремя-четырьмя месяцами по картам рассрочки, ежемесячный платеж ниже, а лимит сумм на покупки почти не ограничен — средний чек по потребительским кредитам более чем в три раза превышает показатели по картам рассрочки", — говорит Валерия Шатковская, директор направления "Финансовые услуги и сервисы" группы "М.Видео-Эльдорадо".
"Около 90% оформленных POS-кредитов в салонах МТС — беспроцентные рассрочки на товар. Традиционные кредиты с переплатой берут крайне редко. Что касается кредитных карт, традиционные рассрочки в салонах МТС оформляют чаще, чем делают покупки по каким-либо картам", — сообщили ТАСС в пресс-службе сети магазинов МТС.
В IKEA ("Икеа") покупки по любым картам (карты рассрочки не анализируются отдельно) популярнее, чем оформление рассрочки на товар. "Но всего 5% покупок (следует из годового оборота) в магазинах совершаются в кредит — через карты рассрочки, традиционную рассрочку или с помощью классических кредитов", — сообщили ТАСС в пресс-службе. Способы покупки не за свои деньги по популярности по убыванию: карты (и кредитные, и с рассрочкой), рассрочка на товар, просто кредиты.
В чем подвох? Что нужно учитывать?
"Банки, которые предлагают карты рассрочки, имеют сеть из сотен партнеров — потратить деньги с карты легко, ее примут в ближайшем супермаркете, следите за тем, чтобы не взять на себя слишком много долговой нагрузки", — говорит Анна Стогниенко.
Карты рассрочки нужны не для того, чтобы купить жилье, оборудование для бизнеса, а на мелкие или средние потребительские траты — так рынок стимулирует вас увеличивать расходы. Сначала спросите себя, планируете ли вы больше тратить?
Как уже было сказано выше, при нарушении условий договора — просрочка платежей и снятие наличных денег — вы будете платить штрафы и комиссии.
При оформлении карты рассрочки вам могут предложить страхование, если согласитесь, придется переплатить сверх потраченной суммы.
Лимит у карт рассрочки — 300–350 тыс. рублей, но, скорее всего, вам не предложат сразу максимум, новому клиенту обычно одобряют сумму в пять — десять раз меньше.
Такой долг влияет на кредитную историю и кредитную нагрузку. Если вы собираетесь подавать заявку на ипотеку — лучше сначала выплатить рассрочку. Еще банк может отказать вам в выдаче карты рассрочки, если ему не нравится ваша кредитная история. Здесь можно почитать о других причинах, по которым банк может отказать вам в кредите.
Анастасия Степанова