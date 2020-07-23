Сбербанк выплатит возмещения вкладчикам банка "Кузнецкий мост"

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) назначило Сбербанк агентом для выплаты страхового возмещения вкладчикам московского банка "Кузнецкий мост", у которого Банк России аннулировал лицензию 17 июля. Об этом сообщается в пресс-релизе АСВ.

"Агентство 28 июля 2020 года начнет выплату страхового возмещения вкладчикам банка "Кузнецкий мост" АО, в том числе индивидуальным предпринимателям, а также юридическим лицам, отнесенным в соответствии с законодательством Российской Федерации к малым предприятиям, через банк-агент ПАО "Сбербанк", - говорится в сообщении агентства.

Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн рублей в совокупности. По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на день отзыва лицензии - 17 июля 2020 года, напомнило АСВ.

ЦБ отозвал лицензию у московского банка "Кузнецкий мост" 17 июля. По данным регулятора, основанием для аннулирования лицензии у банка "Кузнецкий мост" послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением общего собрания акционеров о ее добровольной ликвидации.

По состоянию на 1 июня 2020 года, кредитная организация "Кузнецкий мост" занимала 358-е место в банковской системе РФ.