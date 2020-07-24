Utair рассматривает возможность открыть рейсы в Танзанию

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Авиакомпания Utair рассматривает возможность открытия полетов из России в Танзанию. Об этом ТАСС сообщил президент "Ютэйр - Пассажирские авиалинии" Павел Пермяков.

"Utair рассматривает возможность организации авиасообщения с Танзанией", - сказал он.

Прямые рейсы из РФ в Танзанию до закрытия авиасообщения выполняла "Россия".

Полеты из России за рубеж были приостановлены в конце марта на фоне пандемии коронавируса. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил, что РФ возобновляет международное авиасообщение с 1 августа. На первом этапе международные полеты будут выполняться из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Как уточнила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, полеты будут частично открыты в Великобританию, Турцию и Танзанию.