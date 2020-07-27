Цена на золото достигла рекордного уровня на азиатских биржах

ТАСС, 27 июля. Цена на золото на биржах Азии достигла в понедельник рекордного уровня в $1 923 за тройскую унцию в условиях неопределенности выхода стран, прежде всего крупнейшей экономика мира - США, из кризисной ситуации в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает газета Financial Times .

Стоимость драгоценного металла, интерес к которому у инвесторов в таких условиях, как правило, возрастает, увеличилась в понедельник на 1,1% и достигла исторического максимума при падении курса доллара. Это произошло на фоне опасений по поводу перспектив экономики США и ухудшающихся отношений между Пекином и Вашингтоном, указывает издание. Подобная тенденция наблюдается уже несколько торговых сессий подряд. На нынешнюю ситуацию повлияли и последние сообщения из США, где зафиксировано 62 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, в частности, в штатах Флорида, Теннесси и Аризона.

"Рынки чутко реагируют на сообщения как о распространении коронавируса, так и на нарастающую напряженность, и [инвесторы] предпочитают золото, чтобы застраховаться от такого рода неопределенностей", - приводит газета слова эксперта японского банка Мидзухо Кена Чжана.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство государств. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 4,22 млн случаев заражения коронавирусом, умерли почти 147 тыс. человек.