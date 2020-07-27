Глава ОСК предложил утверждать стоимость головных заказов на суда на нормативном уровне

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) считает необходимым закрепить за одним из государственных органов право утверждать схему ценообразования для головных заказов на суда. Об этом глава ОСК Алексей Рахманов сообщил в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

"В этом смысле у нас наш любимый заказчик - Министерство обороны - для строительства головных заказов использует метод ориентировочных цен. И здесь, в данном случае мое предложение системное следующее. Если бы у нас появился орган, скорее всего, Министерство промышленности и торговли, которое бы имело нормативное право утверждать ценообразование при строительстве головных заказов, это бы решило все наши проблемы. Мы бы и заказчику могли нашему демонстрировать реальную стоимость строительства, и сами бы не находились в убытках, что, к сожалению, бывает", - отметил Рахманов.

ОСК - крупнейшая судостроительная компания России, на 100% принадлежит государству. В холдинг входят около 40 предприятий и организаций отрасли.