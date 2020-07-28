Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 72 рублей

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже вырос по отношению к рублю на 0,6% к отметке закрытия предыдущей сессии и достиг 72,02 рубля, свидетельствуют данные торгов на 10:50 мск.

В то же время курс евро растет на 0,36% - до 84,38 рубля.

К 10:55 мск доллар ускорил рост до 0,74% и торговался на уровне 72,1 рубля, а курс евро прибавлял 0,5% - до 84,47 рубля.

Стоимость фьючерсов нефти марки Brent с поставкой в октябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне росла на 0,2%, до $44 за баррель. Нефть сорта WTI находилась на уровне $41,74 за баррель, что на 0,14% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.