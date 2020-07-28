ЦБ предложил Мосбирже подготовить список инструментов, цены которых могут уйти в минус

Почему стоит ожидать роста цен на нефть до $50 за баррель уже в этом году

После анализа ситуации, связанной с экспирацией расчетных фьючерсных контрактов на нефть марки Light Sweet Crude Оil (WTI) по отрицательной цене в июне, ЦБ сформировал и отправил Московской бирже комплекс предложений для минимизации аналогичных рисков и защиты инвесторов в будущем. Они, в частности, касаются необходимости обеспечения участников торгов более подробной и доступной информацией о рисках, которые несут в себе, в том числе фьючерсы и опционы, и тем, как используются риск-параметры данных инструментов и механизмы приостановки торгов. Регулятор также предлагает проводить постоянный мониторинг и обеспечивать инвесторов информацией, способной оказать существенное влияние на ход торгов.

Помимо прочего ЦБ предлагает проработать вопросы стандартизации принципов изменения риск-параметров инструментов и принципов принятия особых решений в случае чрезвычайных ситуаций, а также подготовить список инструментов, цены которых потенциально могут уйти в отрицательную зону.

Кроме того, Банк России считает важным определить плюсы и минусы в расхождении времени проведения организованных торгов с иностранными площадками в отношении инструментов с базисным активом, торгующимся на иностранной бирже.

Дополнительно ЦБ ожидает от профессионального сообщества детальной проработки возможности предоставления услуг, связанных с приобретением производных финансовых инструментов на срочном рынке, только тем инвесторам, которые понимают и осознают все присущие срочному рынку риски, или принятия мер, которые направлены на обеспечение возможности ограничения убытков клиентов.

ЦБ предупреждает об опасности повторного падения цен

Банк России обращает внимание, что ситуация с отрицательными ценами может повториться на некоторых торгуемых на бирже контрактах, что в том числе подтверждает американский регулятор CFTC.

"Мировая практика использования инструментов срочного рынка демонстрирует наличие повышенного уровня рисков для инвесторов, в первую очередь связанных с самой природой данных контрактов, а также исторической волатильностью таких инструментов и непредсказуемостью появления рыночных аномалий, способных оказать влияние на ход организованных торгов", - отметил регулятор. При этом ЦБ добавил, что в условиях пандемии коронавируса указанная специфика особенно ярко проявилась в ходе торгов товарными деривативами, в том числе в связи с особенностями расчетов по ним и существенным падением спроса.