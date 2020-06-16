Почему стоит ожидать роста цен на нефть до $50 за баррель уже в этом году

Участники биржевых торгов уже давно привыкли, что международные переговоры по поводу квот на добычу нефти в формате ОПЕК+ не обходятся без неожиданностей и интриг. Очередное заседание мониторингового комитета, однако, не преподнесло особых сюрпризов. Выяснилось, что действовавшее на тот момент соглашение о сокращении добычи на 9,7 млн баррелей в сутки будет продлено до конца июля. Таким образом, участники сырьевых торгов имеют возможность в течение ближайшего месяца не беспокоиться по этому поводу. Не будем забывать, что главным информационным триггером для обвального мартовского падения цен на черное золото послужил как раз развал действовавшей на тот момент нефтяной сделки. Последовавшие события заставили бывших членов ОПЕК+ вновь сесть за стол переговоров. К середине апреля в результате четырехдневных дебатов было заключено новое международное соглашение об ограничении уровня добычи. Однако это уже не смогло удержать ближайшие поставочные фьючерсы на нефть сорта WTI от ухода далеко в область отрицательных значений к моменту их исполнения. Все еще в состоянии шока Примерно в то же время стало понятно, что все имеющиеся в мире мощности для хранения сырой нефти могут быть переполнены уже к концу мая. К счастью, этого не произошло. Но полные масштабы вынужденной консервации действовавших нефтяных скважин по всему миру остаются неизвестными. В то же время вполне релевантная отраслевая статистика указывает на радикальное сокращение количества действующих нефтегазовых буровых установок в мире. По итогам мая оно сократилось до 338 единиц. Это минимум с апреля 1999 года. Для сравнения, в относительно благополучном для отрасли 2019 году среднемесячное число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире составило 2177 единиц. Иными словами, к моменту июньского продления условий действующего международного соглашения в формате ОПЕК+ глобальная нефтяная отрасль все еще находилась в состоянии шока. Не будем забывать, что быстрое восстановление биржевых котировок вовсе не означает столь же стремительного перелома нисходящего тренда в добыче и решения всех попутных технологических проблем. Подобные события происходят далеко не впервые. Более того, оглядываясь на почти двухвековую историю нефтяного рынка, можно утверждать, что в такие моменты закладывается фундамент для неизбежного будущего роста цен на черное золото. Конечно, нефтяным фьючерсам пока еще очень далеко до их исторических максимумов. Но было бы вполне логично ожидать попыток тестирования отметки $50 за баррель в контрактах на нефть сорта Brent уже во второй половине 2020 года. Рассмотрим ключевые факторы, которые будут влиять на стоимость черного золота в ближайшие недели и месяцы. Худшее уже позади? С технической точки зрения необходимо учитывать, что периоды резкого спада цен на нефть обычно не продолжаются дольше полугода. По крайней мере, на это указывает опыт 2009 и 2016 годов. Необходимо также принимать во внимание, что текущее сокращение спроса на нефть носило стремительный характер на фоне глобальных карантинных мер в связи со вспышкой коронавируса. Поэтому не стоит исключать возможности столь же быстрого восстановления потребления углеводородов по мере отмены ограничений.

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К слову, министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что его страна больше не будет останавливать функционирование экономики даже в случае второй волны пандемии коронавируса COVID-19. Исходя из этих соображений, можно ожидать восстановления фьючерсов на нефть к февральским уровням в октябре — декабре 2020 года. Этому способствуют и небывалые по масштабам стимулирующие меры со стороны ФРС США. Вторым ключевым фактором устойчивого восстановления цен на нефть должно стать среднесрочное уравновешивание глобального баланса спроса и предложения. На фоне неожиданной вспышки коронавируса масштабы недавнего спада мирового потребления определялись лишь приблизительно, на основе экспертных оценок. Наиболее мрачные из них указывали на сокращение спроса на сырую нефть до 25 млн баррелей в сутки, или примерно на четверть от докризисного уровня. В ходе последнего заседания мониторингового комитата ОПЕК+ министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бен Сальман заявил, что, несмотря на сложную ситуацию на нефтяном рынке, имеются обнадеживающие признаки того, что "худшее уже позади". Эта страна, как и многие другие нефтедобывающие государства, сильно пострадала от недавней ценовой войны. К середине июня она повысила регулируемые внутренние цены на бензин. В то же время Саудовская Аравия объявила о повышении июльских экспортных цен на сырую нефть. Это было сделано в форме отмены действовавших ранее скидок для собственных покупателей. Примеру Саудовской Аравии вскоре могут последовать и соседние государства — Ирак и Кувейт. В ожидании дефицита В то же время, согласно оценке министра энергетики Александра Новака, накопленные излишние запасы сырой нефти в мировом масштабе сейчас составляют порядка 1 млрд баррелей. Поэтому для стабилизации цен на нефть необходимо устойчивое достижение состояния дефицита добычи. Российский министр полагает, что мировой нефтяной рынок способен сбалансироваться в июне. А в июле на нем может возникнуть дефицит в размере 3–5 млн баррелей в сутки, с помощью которого начнут сокращаться избыточные складские запасы черного золота. Согласно другой оценке, избыток нефти на мировом рынке может сократиться до 1,6 млн баррелей в сутки к концу июня. Опять же, в июле на нем уже ожидается дефицит.

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Надо признать, что для столь оптимистичных прогнозов имеются некоторые объективные основания. Например, импорт нефти в Китай в мае возрос до рекордного за всю историю уровня в 11,34 млн баррелей в сутки. Это на 150 тыс. баррелей выше предыдущего исторического максимума. Эта тенденция отчасти связана с тем, что КНР воспользовалась низкими ценами для максимального заполнения своих нефтехранилищ дешевым сырьем. Попутно отметим, что даже возобновленная нефтяная сделка в формате ОПЕК+ пока исполняется ее участниками не в полной мере. По словам Александра Новака, в мае 2020 года участники международного соглашения выполнили его на 90%. Но они заявляют о готовности повысить дисциплину в своих рядах. Оценивая среднесрочные перспективы нефтяного рынка, никак нельзя обойти вниманием то, что происходит за океаном. Принципиальная позиция США и президента Трампа заключается в том, что добровольные обязательства по сокращению объемов добычи должны принимать на себя все другие государства, кроме самих Соединенных Штатов. Впрочем, в данном случае США не удалось отсидеться за океаном. Отрицательные биржевые и физические цены на черное золото еще совсем недавно наблюдались именно там. Кроме того, североамериканские нефтяные компании все же были вынуждены существенно сократить производство под влиянием экономических факторов. Это в полной мере относится и к производителям сланцевой нефти. К началу июня ее добыча упала на 1,9 млн баррелей. Но не будем забывать, что технология добычи сланцевой нефти позволяет сравнительно быстро наращивать производство при условии, что оно вновь становится рентабельным. Сланцевой отрасли в США грозит кризис? В настоящее время из США поступает довольно противоречивая информация. Но в целом можно сделать вывод, что нефтяная отрасль США все же переживет последствия недавней непродолжительной ценовой войны. Исполнительный директор американской нефтяной корпорации ConocoPhillips Райан Ланс удивлен столь быстрым восстановлением нефтяных котировок и ожидает скорого увеличения количества сделок по слиянию и поглощению в нефтяном секторе.