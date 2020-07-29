ВЭБ и ВТБ предоставят кредит на 11,6 млрд руб. концессионеру "Восточного выезда"

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. ВЭБ.РФ, ВТБ и ООО "Башкирская концессионная компания" (БКК) заключили соглашение о предоставлении синдицированного кредита на 11,6 млрд рублей для строительства и эксплуатации платной автомобильной дороги - нового выезда из Уфы на федеральную трассу М-5 "Урал" ("Восточный выезд"), говорится в сообщении пресс-службы ВЭБа.

"Проект реализуется в рамках концессионного соглашения, заключенного с Республикой Башкортостан. Кредит является старшим долговым финансированием в рамках концессионного соглашения. Таким образом, БКК полностью выполнены обязательства по привлечению средств частных инвесторов и финансовых организаций для успешной реализации проекта "Восточный выезд". Сумма предоставляемого ВТБ и ВЭБ.РФ кредитного лимита составляет 11,6 млрд рублей", - говорится в сообщении.

"Восточный выезд" станет первым концессионным проектом, получившим финансирование в рамках "Фабрики проектного финансирования" (оператором выступает ВЭБ). Инструмент "Фабрики" создает условия для снижения финансовых рисков при организации финансирования долгосрочных инвестиционных проектов", - отметил первый заместитель председателя ВЭБ.РФ - член правления Николай Цехомский.

Новый выезд из Уфы на автомобильную дорогу федерального значения М-5 "Урал" ("Восточный выезд") - объект капитального строительства в транспортной системе России, в частности, Приволжского федерального округа, Республики Башкортостан. Проект реализуется в рамках концессионного соглашения, заключенного в 2017 году между БКК (концессионер) и Республикой Башкортостан (концедент), на принципах государственно-частного партнерства. Срок концессии составляет 25 лет. Основными участниками БКК являются "ВТБ Инфраструктурный Холдинг", входящий в группу ВТБ, и турецкий строительный и инвестиционный холдинг Limak Group. Концессионное соглашение предусматривает завершение строительства автодорожного тоннеля, строительство мостового перехода через реку Уфа и скоростной автомобильной дороги, а также создание системы взимания платы и автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД). Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2024 году.