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Глава Ростуризма сообщила, что продажа туров по России с кешбэком продлится неделю

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что туристы, которые решат отдохнуть в России, получат компенсации своих затрат на приобретение туров в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Окно продаж туров на отдых в РФ, за которые туристы смогут получить частичную компенсацию стоимости, продлится неделю. Об этом в четверг сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

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"Мы рассчитываем, что окно продаж [туров по программе кешбэка] будет в течение недели", - сказала она.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства, заявил, что туристы, которые решат отдохнуть в России, получат компенсации своих затрат на приобретение туров в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей. Всего на это будет выделено 15 млрд рублей.

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