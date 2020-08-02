FT: Великобритания и США проведут встречу для оценки прогресса в торговых переговорах

ТАСС, 2 августа. Британский министр внешней торговли Элизабет Трасс на следующей неделе встретится в Вашингтоне с высокопоставленными американскими чиновниками, чтобы оценить прогресс на переговорах Соединенного Королевства и США по заключению двустороннего торгового соглашения. Об этом в субботу сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с графиком министра и ходом переговоров.

По их сведениям, Трасс должна прибыть в американскую столицу уже на текущих выходных. При этом один из источников утверждает, что глава британского ведомства проведет встречи с представителем США на торговых переговорах Робертом Лайтхайзером в понедельник и вторник, в ходе них стороны обсудят достигнутый к настоящему времени прогресс на пути к заключению торгового соглашения.

"Я думаю, они видят в этом [во встрече] возможность критически оценить наше нынешнее положение [в переговорах], согласовать следующие шаги и приоритеты, а также продолжать развивать их отношения", - приводит газета слова неназванного лица, знакомого с ходом переговоров.

Издание отмечает, что член торгового представительства Соединенных Штатов и британский чиновник подтвердили факт предстоящей встречи.

Как 22 июля со ссылкой на источники сообщила Financial Times, правительство Великобритании не рассчитывает заключить торговое соглашение с США до конца 2020 года из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. Лайтхайзер в свою очередь ранее отверг возможность заключения британо-американской сделки до ноября, назвав такой сценарий маловероятным. При этом министр финансов США Стивен Мнучин заявил в январе на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что Вашингтон рассчитывает, что новое торговое соглашение с Великобританией удастся заключить в 2020 году.

В настоящий момент между Лондоном и Вашингтоном ведутся переговоры о заключении соглашения о свободной торговле. Они начались вслед за тем, как Великобритания в ночь на 1 февраля вышла из ЕС после 47 лет пребывания в сообществе. Это открыло ей возможности для заключения торговых сделок по всему миру. В 2018 году объем британского экспорта в США достиг £123,5 млрд ($150 млрд по текущему курсу), а американского импорта в Великобританию - £78 млрд ($95 млрд).