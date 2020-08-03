Владелец TikTok готов отстаивать свои права, несмотря на трудности на рынке США

ПЕКИН, 3 августа. /ТАСС/. Китайская компания ByteDance - разработчик социальной сети TikTok - заявила о готовности отстаивать свои законные права и интересы на фоне заявлений властей Соединенных Штатов о планах запретить приложение на территории страны. Об этом говорится в заявлении компании, размещенном на принадлежащем ей новостном портале Jinri Toutiao .

"ByteDance всегда стремилась к тому, чтобы стать глобальной компанией", - сказано в опубликованном в ночь на понедельник сообщении. "В этом процессе мы сталкиваемся с различного рода сложностями и невообразимыми трудностями, среди которых напряженная международная политическая среда, кросс-культурные столкновения и конфликты, а также плагиат и обливание грязью [со стороны нашего] конкурента Facebook", - отмечено в заявлении.

ByteDance подчеркивает, что, несмотря на сложности, "по-прежнему твердо придерживается глобализации, постоянно наращивает инвестиции на рынках всего мира, в том числе и в Китае, чтобы создать ценность для клиентов по всему земному шару".

"Мы строго соблюдаем местные законы и будем активно использовать предоставленные нам законом права для защиты законных прав и интересов компании", - заявляет ByteDance.

31 июля президент США Дональд Трамп сказал, что планирует запретить TikTok на территории США. До этого агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что президент собирается вынудить ByteDance отказаться от доли в американском подразделении TikTok, чтобы она не могла контролировать работу приложения в стране. Опасения администрации Соединенных Штатов в отношении соцсети связаны с утверждениями, что ее руководство занимается пропагандой и передает данные пользователей китайским властям.

Агентство Reuters после заявления американского лидера о планируемом запрете проинформировало, что ByteDance на его фоне намерена отказаться от доли в подразделении TikTok в Соединенных Штатах. По информации источников Reuters, Microsoft после заключения сделки о приобретении отвечала бы за защиту данных американских пользователей соцсети.