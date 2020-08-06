Акции "Аэрофлота" на открытии торгов Мосбиржи упали на 4% на новостях о допэмиссии

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Акции авиакомпании "Аэрофлот" на открытии торгов Московской биржи опустились на 4,2% к отметке закрытия предыдущей сессии и в моменте достигали 78,5 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:01 мск.

К 10:17 акции авиаперевозчика замедлили снижение до 1,24% и торговались на уровне 80,94 рубля за бумагу. При этом в минимальных значениях цена акций доходила до 78,22 рубля (-4,56%).

Котировки "Аэрофлота" снижаются на фоне новостей о том, что авиакомпания планирует провести допэмиссию для пополнения уставного капитала минимум на 1,7 млрд рубля.

Кроме того, "Аэрофлот" объявил о продлении до 31 августа отмены рейсов и продажи билетов на них в более чем 80 зарубежных городов из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в них. Страны, с которыми полеты уже возобновлены (Турция, Великобритания, Танзания) в список не вошли. При этом в списке есть Цюрих, полеты в которой разрешены с 15 августа. Компания уточнила, что пассажиры, которые приобрели билеты в период до 1 мая, и с датой планируемой поездки до 31 августа, смогут оформить ваучер на авиабилет.