Uniper не получал писем от сенаторов США о санкциях против "Северного потока - 2"

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Uniper - один из финансовых партнеров "Газпрома" по проекту "Северный поток - 2" - не получал писем от сенаторов США относительно введения санкций в связи с участием в реализации проекта строительства газопровода. Об этом в ходе конференц-колла сообщил главный исполнительный директор Uniper Андреас Ширенбек.

"Мы никогда не получали писем от сенаторов США, но мы ведем переговоры со всеми заинтересованными сторонами", - сказал топ-менеджер, добавив, что бизнес в США имеет огромное значение для Uniper.

Как отметила Uniper в опубликованном сегодня отчете, ужесточение санкций США против "Северного потока - 2" увеличивает вероятность того, что реализация проекта будет задержана или не завершена вовсе.

При этом Ширенбек позже отметил, что Uniper не ожидает реализации худшего сценария, предполагающего полное прекращение строительства проекта. Он добавил, что объявленное расширение санкций США напрямую не затрагивает Uniper, однако касается инвестиций компании в проект, которые были сделаны после июля 2020 года, когда было объявлено об обновлении руководства по CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций") и включения в него "Северного потока - 2" и второй ветки "Турецкого потока - 2".