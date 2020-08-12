Белорусам вернут часть абонентской платы из-за отсутствия интернета

МИНСК, 12 августа. /ТАСС/. Белорусская компания "Белтелеком" сообщила, что вернет своим абонентам часть оплаты из-за недоступности в стране интернета в последние три дня.

"Перерасчет абонентской платы будет произведен в установленном порядке. Еще раз приносим извинения и надеемся на понимание", - говорится в сообщении оператора, которое цитирует информагентство "БелТА".

В компании вновь отметили, что с 9 по 11 августа в стране фиксировались "множественные кибератаки различной степени интенсивности". "В связи с этим по независящим от провайдера обстоятельствам у абонентов частично отсутствовал доступ к сервисам и ресурсам сети Интернет", - пояснили в компании, отметив, что их специалистам удалось "провести очистку от несанкционированного трафика".

"Принятые меры позволили восстановить доступ к сервисам и ресурсам сети Интернет в полном объеме", - подчеркивается в сообщении "Белтелекома".

Перебои в работе интернета стали фиксироваться в Белоруссии вечером 9 августа после того, как были объявлены первые предварительные результаты президентских выборов. В Минске и в ряде других городов страны начались массовые протесты несогласных с ними. В течение последовавших трех суток интернет-сервисы практически полностью стали недоступны. Власти объяснили это DDoS-атаками из-за рубежа. Полностью работа интернета в Белоруссии была восстановлена в среду утром.