Таймлайн кризиса в Белоруссии: от президентских выборов к протестам

At this moment near Pushkinskaya metro station in #Minsk - gun shots and grenades thrown by the special force unit OMON. #Беларусь #лукашенко #выборы2020 #честныевыборы #тихановская #belarus #elections2020 #minsk #lukashenko #минск #humanrights #freedom #dictatorship #news pic.twitter.com/OxMf3RZrlD