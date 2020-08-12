Таймлайн кризиса в Белоруссии: от президентских выборов к протестам

После победы Александра Лукашенко на президентских выборах в Белоруссии ситуация в стране остается напряженной. На улицах крупных городов не утихают протесты, которые часто заканчиваются столкновениями с силами правопорядка. В нашем таймлайне мы следим за тем, как развивается ситуация в стране.

9 августа

В Белоруссии прошли президентские выборы, в которых участвовало пять кандидатов. Согласно предварительным данным экзитпола, победу на них одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, набравший 79,7% голосов. Его основная соперница — кандидат от сил оппозиции — Светлана Тихановская, предварительно, набрала лишь 6,8% голосов.

В тот же вечер в центре Минска начались столкновения между протестующими и сотрудниками ОМОН. Митинги начались и в других регионах. Силовики активно применяли светошумовые гранаты и перцовый газ. В связи со сложившейся ситуацией МВД Белоруссии провело заседание оперативного штаба.

Тихановская заявила, что результаты выборов могут быть сфальсифицированы, но призвала дождаться официальных результатов голосования, прежде чем подавать жалобу в ЦИК.

10 августа