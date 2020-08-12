Таймлайн кризиса в Белоруссии: от президентских выборов к протестам

После победы Александра Лукашенко на президентских выборах в Белоруссии ситуация в стране остается напряженной. На улицах крупных городов не утихают протесты, которые часто заканчиваются столкновениями с силами правопорядка. В нашем таймлайне мы следим за тем, как развивается ситуация в стране.
9 августа
- В Белоруссии прошли президентские выборы, в которых участвовало пять кандидатов. Согласно предварительным данным экзитпола, победу на них одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, набравший 79,7% голосов. Его основная соперница — кандидат от сил оппозиции — Светлана Тихановская, предварительно, набрала лишь 6,8% голосов.
- В тот же вечер в центре Минска начались столкновения между протестующими и сотрудниками ОМОН. Митинги начались и в других регионах. Силовики активно применяли светошумовые гранаты и перцовый газ. В связи со сложившейся ситуацией МВД Белоруссии провело заседание оперативного штаба.
- Тихановская заявила, что результаты выборов могут быть сфальсифицированы, но призвала дождаться официальных результатов голосования, прежде чем подавать жалобу в ЦИК.
10 августа
- ЦИК Белоруссии объявил официальные результаты выборов, согласно которым Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а Светлана Тихановская — 10,09%. Явка составила 84,23%. Как заявляла до этого глава ЦИК страны Лидия Ермошина, окончательные результаты голосования обнародуют 14 августа, добавив, что они вряд ли будут значительно отличаться от названных цифр.
- Президент России Владимир Путин, лидер КНР Си Цзиньпин, а также главы стран СНГ поздравили Лукашенко с победой на выборах. В ЕС голосование назвали недемократическим и раскритиковали применение силы в отношении протестующих. Глава МИД ФРГ высказался за рассмотрение санкций ЕС против Белоруссии. В США белорусские выборы также назвали несвободными и несправедливыми.
- Лукашенко заявил, что протестующими управляли из Польши, Великобритании и Чехии, а также, что в в акциях протеста в Минске пытались участвовать граждане России. Кроме того, он добавил, что "силы из-за границы" отключают в республике интернет.
- Светлана Тихановская заявила, что не признает выборы в стране, и подала жалобу в ЦИК, но пообещала, что не будет участвовать в акциях протеста. Позже в КГБ Белоруссии объявили, что предотвратили покушение на Тихановскую, которую хотели выставить "сакральной жертвой". Некоторые белорусские СМИ сообщили о том, что Тихановскую якобы насильно удерживают в ЦИК.
- Вечером в центре Минска на протесты вновь вышли около тысячи человек, силовики разогнали их с применением спецсредств. Противостояние продолжалось семь часов. В ходе столкновений со спецназом погиб один протестующий.
At this moment near Pushkinskaya metro station in #Minsk - gun shots and grenades thrown by the special force unit OMON. #Беларусь #лукашенко #выборы2020 #честныевыборы #тихановская #belarus #elections2020 #minsk #lukashenko #минск #humanrights #freedom #dictatorship #news pic.twitter.com/OxMf3RZrlD— Belarus Without Fear (@NoFearBelarus) August 10, 2020
11 августа
- Светлана Тихановская покинула Белоруссию и уехала в Вильнюс. Власти Литвы предоставили ей годичную визу и заявили, что на родине Тихановскую удерживали в течение семи часов. В своем видеообращении, появившемся на сайте tut.by, сама политик призвала сторонников не противостоять милиции и не выходить на площади. В Литве выразили уверенность, что политик записала это видео под давлением. В штабе Тихановской ее отъезд из Белоруссии назвали сюрпризом.
- Белорусское государственное информационное агентство БелТА разместило в своем Telegram-канале видео оперативной съемки с задержанными, как указано, "провокаторами беспорядков", среди которых якобы есть россияне. Парламент Белоруссии осудил попытки дестабилизировать ситуацию в стране и назвал адекватными действия силовиков. В МИД Белоруссии выразили готовность предоставить доказательства иностранного вмешательства в дела страны.
Государственное агентство БЕЛТА опубликовало видео, на котором якобы запечатлены организаторы беспорядков в Беларуси— Romanoff Roman (@RRomannoff) August 11, 2020
Молодых людей опознали.
"Медиазона" сообщает, что это активисты "Открытой России" Артем Важенков и Игорь Рогов — они перестали выходить на связь в понедельник. pic.twitter.com/1zYeTjf23A
- В ЕС заявили, что не считают выборы в Белоруссии ни свободными, ни справедливыми и изучают возможность введения санкций в отношении ответственных за полицейское насилие.
- Акции протеста в Минске переместились в спальные районы. Практически сразу туда были переброшены усиленные наряды милиции, которые пустили в ходе практически весь арсенал спецсредств, включая светошумовые гранаты и резиновые пули. В некоторых местах протестующие пытались возводить баррикады, но эти попытки также быстро пресекались силами правопорядка.
12 августа
- Агентство БелТА сообщило о задержании координаторов массовых беспорядков в Минске, а также о восьми наездах на правоохранителей Белоруссии за два дня протестов в разных городах страны.
- ЦИК республики заявил, что пока не определил дату окончательного подведения итогов выборов. В соответствии с календарным планом, их результаты должны быть объявлены не позднее 19 августа.
- Главы МИД ЕС сообщили, что 14 августа обсудят ситуацию в Белоруссии в рамках видеоконференции. Глава МИД Литвы анонсировал новое заявление Тихановской.
- Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало создал Комитет объединенного собрания, который должен представить новые инициативы по преодолению политического кризиса в стране.