В КС оппозиции Белоруссии назвали важными заявления из России и ЕС о признании совета

МИНСК, 31 августа. /ТАСС/. Более 4 тыс. человек состоят в расширенном составе Координационного совета белорусской оппозиции, еще 10 тыс. заявок пока не обработаны. Об этом в понедельник в ходе пресс-конференции заявил член президиума Координационного совета Максим Знак.

"На текущий момент уже более 4 тыс. в расширенном составе, и у нас есть еще порядка 10 тыс. необработанных заявок", - заявил Знак.

По словам оппозиционера, 4 тыс. человек, входящие в расширенный состав совета, - это граждане Белоруссии, которые находятся на территории республики, поддерживают резолюцию и регламент совета и готовы заявить об этом публично.

"В случае необходимости из них будет дополнен основной состав Координационного совета, а потом при необходимости всегда можно избрать члена основного состава совета в состав президиума", - резюмировал Знак.

Диалог с властью

Стратегия белорусского Координационного совета оппозиции успешна и уже дает свои результаты. Такую точку зрения высказала на пресс-конференции в Минске член совета Мария Колесникова.

"Рассуждения о референдуме по конституции и возможности диалога <...> - это уже те шаги, которые власть делает только лишь под давлением [Координационного совета]. А заявления в РФ и в ЕС о том, что они признают Координационный совет как партнера по переговорам, - это тоже важный момент", - заявила она.

Отставка посла в Испании

Член президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Павел Латушко допустил, что посла республики в Испании Павла Пустового отправили в отставку из-за его высказываний. "Мы знаем о том, что ранее он высказал. В определенной сдержанной, дипломатической форме, но он высказал свое несогласие с актами насилия, которые осуществлялись в отношении задержанных граждан Белоруссии. И я предполагаю, - я могу только предполагать, я не знаю, - что это могло повлечь действия, связанные с тем, что с ним был расторгнут контракт, и он был освобожден от должности посла. Но, наверное, МИД Белоруссии сделает на этот счет официальное заявление", - сказал он на пресс-конференции в понедельник.

По его мнению, Координационный совет оппозиции Белоруссии пора превращать в юридически зарегистрированное общественное движение.