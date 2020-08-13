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Глава МВД: в Белоруссии за три дня произошло 11 намеренных наездов на милиционеров

Юрий Караев добавил, что такие действия совершают "люди, заинтересованные в эскалации насилия в стране"

МИНСК, 13 августа. /ТАСС/. Водители в Белоруссии за три минувших дня совершили 11 намеренных наездов на сотрудников милиции и военнослужащих внутренних войск. Об этом в четверг заявил министр внутренних дел республики Юрий Караев.

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"Всего за трое суток было совершено 11 сознательных наездов на сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск. Это покушение на убийство, по сути", - сказал министр в эфире телеканала ОНТ.

Он добавил, что такие действия совершают люди, заинтересованные в эскалации насилия в стране.

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