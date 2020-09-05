Латушко обсудил с властями Литвы пути выхода из кризиса в Белоруссии

ВИЛЬНЮС, 5 сентября. /ТАСС/. Член президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Павел Латушко сообщил, что он обсудил с представителями властей Литвы возможные пути выхода из кризисной ситуации в Белоруссии.

"Во время встреч в Вильнюсе с представителями исполнительной и парламентской властей Литвы обсуждались возможные пути выхода из кризисной ситуации в Беларуси", - написал Латушко в своем Telegram-канале. По его словам, в ходе встреч обсуждался вопрос о запуске диалога между Россией и представителями белорусского общества и между Европейским союзом и нынешними белорусскими властями.

Обсуждался также вопрос о привлечении международной юридической фирмы для сбора информации для "привлечения к ответственности" представителей силовых структур Белоруссии, которых оппозиция обвиняет в преступлениях против граждан.

"Обсуждались правовые подходы к определению международной правосубъектности Беларуси после истечения срока полномочий действующего президента", - заявил Латушко. "Со стороны властей Литвы присутствует четкое понимание, что нынешняя власть Белоруссии становится нелегитимной и дальнейшие контакты на высшем уровне не будут такими же возможными, как контакты на других высоких государственных должностях", - утверждает член КС белорусской оппозиции. По мнению Латушко, "это создает прецедентную ситуацию в международных отношениях".

Латушко и представители властей Литвы также обсудили подходы Евросоюза к возможным перспективам поддержки "демократического государства Республики Беларусь" финансовыми инструментами, инструментами в рамках торговой политики ЕС в отношении Белоруссии, упрощением процедур въезда для белорусских граждан, отмечается в сообщении в Telegram-канале политика. В нем говорится, что "все эти вопросы обсуждаются для дальнейшего рассмотрения в институтах Европейского союза". При этом Латушко не уточнил, что он имеет в виду под "демократическим государством Республики Беларусь" и подразумеваются ли под этим названием структуры, которые создает оппозиция.

В среду Латушко выехал из Белоруссии в сопровождении польского посла для участия в экономической конференции в Польше. Он планировал встречи с членами правительства и депутатами парламента Польши, а затем намеревался с похожей повесткой посетить Вильнюс.